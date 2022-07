Nowa karta graficzna Intel miała nie działać na komputerach z procesorami AMD. Wygląda jednak na to, że producent nam naściemniał, bo sprzęt działa jak należy… no prawie.

Chodzi o kartę graficzną Intel Arc A380, która póki co jest dostępna tylko w Chinach – to budżetowy model, teoretycznie nadający się do tanich komputerów do grania.

W praktyce nie wygląda to najlepiej. Niezależne testy wykazały, że karta cierpi na poważne problemy ze sterownikami, które mocno utrudniają korzystanie ze sprzętu.

Karta Intel Arc A380 jednak "działa" na platformach AMD

Do uzyskania odpowiedniej wydajności konieczne jest włączenie funkcji Resizable BAR (rBAR), która odpowiada za optymalizację komunikacji procesora i karty graficznej. Technologia działa tylko na platformach Intel z procesorami 10., 11. i 12 generacji, więc posiadacze komputerów z procesorami AMD są tutaj poszkodowani… a przynajmniej tak wygląda teoria.

W praktyce wygląda to inaczej, bo technologia Resizable BAR działa także na komputerach AMD - potwierdził to niemiecki serwis ComputerBase, który przetestował kartę na platformie z procesorem AMD Ryzen 5 5600X i płytą główną AMD A550.

Karta Intel Arc A380 bez aktywnej funkcji rBAR oferuje wyraźnie ograniczoną wydajność, ale po jej włączeniu można liczyć na dużo lepsze osiągi (także na platformie AMD – wydajność jest tutaj zbliżona do platformy Intel). Pełny artykuł znajdziecie tutaj.

Dlaczego Intel nie potwierdza działania funkcji Resizable BAR na konkurencyjnych konfiguracjach? Cytując klasyka - nie wiemy, choć się domyślamy...

Jakby nie było, obecne sterowniki do karty graficznej są bardzo kiepsko dopracowane - redaktorzy wykryli tutaj poważne problemy, które uniemożliwiają korzystanie ze sprzętu w komfortowy sposób. Bez ich rozwiązania, karta „niebieskich” raczej nikogo nie zainteresuje i działanie na tych czy innych platformach raczej nikogo nie będzie obchodzić.

Źródło: Intel, ComputerBase