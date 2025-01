Jak można żyć w czasie nuklearnej zagłady? W tym bunkrze - całkiem wygodnie

Amerykańska firma SAFE pracuje nad swoim najbardziej luksusowym bunkrem. Jego wyposażenie jest zaskakujące.

W czasie wojny wiele osób traci dach nad głową, a ich warunki życiowe znacznie się pogarszają. W przypadku zagrożenia atomowego sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Na świecie istnieją jednak firmy gotowe zaoferować luksusowe rozwiązania przystosowane właśnie do takich okoliczności. Poznajmy bunkier Aerie, zaprojektowany przez jedną z amerykańskich firm.

SAFE Aerie – bunkier dla najbogatszych

SAFE, czyli „Strategically Armored & Fortified Environments”, to firma z Wirginii (Stany Zjednoczone) specjalizująca się w budowie schronów. Jednym z jej projektów jest Aerie – ultraluksusowy bunkier, który może ochronić swoich mieszkańców nawet przed skutkami ataku atomowego. Nie jest to jednak zwykły bunkier, a obiekt przypominający ekskluzywne miasto przyszłości.

Koszt budowy Aerie to 300 mln dolarów. Nie każdy jednak może wykupić miejsce w tym nowoczesnym schronie. Przewidziano tylko 625 miejsc, które będą dostępne wyłącznie dla najbogatszych. Rezerwacja miejsca kosztuje co najmniej 20 mln dolarów. „Najlepsze” apartamenty są zarezerwowane dla wybranych osób, które otrzymają specjalne zaproszenie. Obiekt może mieć aż 20 kondygnacji i do 200 apartamentów. Nie zabraknie również prywatnych pomieszczeń, gdzie miliarderzy mogliby prowadzić negocjacje biznesowe. Wejście jest możłiwe dzięki autoryzacji biometrycznej.

Wysoka cena nie odstrasza jednak zainteresowanych. SAFE otrzymała już tysiące zgłoszeń od osób chcących wykupić miejsce w schronie.

Co znajdziemy w luksusowym bunkrze Aerie?

Bunkier Aerie został zaprojektowany jako miejsce, w którym można bezpiecznie przeczekać zagrożenie panujące na zewnątrz, nawet w przypadku wybuchu atomowego. W środku znajduje się luksusowe wyposażenie, zapewniające komfort mieszkańcom oraz dbające o ich zdrowie. Ciekawie prezentują się inteligentne ściany i sufity, przez co przebywając wewnątrz mamy wrażenie dużo większej przestrzeni.

Każdy mieszkaniec ma dostęp do prywatnego apartamentu z realistycznym „widokiem” – dzięki ekranom symulującym okna. W bunkrze znajdują się również baseny, restauracje i wnętrza wykończone w standardzie pięciogwiazdkowego hotelu. Dodatkowo zainstalowano zautomatyzowane systemy medyczne umożliwiające wykonywanie badań zdrowotnych.

Poza piętrami pod ziemią, luksusowy schron ma też miejsca parkingowe dla samochodów oraz naziemne kondygnacje. Oczywiście, całość jest niezwykle ekskluzywna.

Przebywając w Aerie podczas ataku atomowego, miliarderzy mogą poczuć się jak w domu. Firma planuje lokalizację podobnych obiektów w wielu miejscach na całym świecie. A czy Ty wiesz, gdzie jest najbliższy schron w okolicy Twojego miejsca zamieszkania?