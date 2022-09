Czekacie na grę Scorn? Wydano dziś komunikat z zaskakującą, ale miłą nowiną.

Scorn zadebiutuje wcześniej

Nie dalej jak w zeszłym tygodniu mogliśmy zobaczyć obszerny, ponad 8-minutowy zapis fragmentów rozgrywki przybliżających początkowe etapy Scorn. Podtrzymywano wtedy, że premiera odbędzie się 21 października. Dziś firma Kepler Interactive (wydawca gry) rozesłała komunikat z informacją, iż Scorn zadebiutuje wcześniej, 14 października.

Może nie jest to ogromna zmiana, ale w dobie licznych opóźnień męczących branżę z pewnością może cieszyć. Tym bardziej, że taki obrót spraw sugeruje, iż produkcja została należycie dopracowana. I lepiej żeby faktycznie tak było. Przypomnijmy, że Scorn trafi na PC (przez Steam, Epic Games Store i GOG) oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S, także do katalogu usługi Xbox Game Pass.

Scorn - zwiastun z datą premiery

Horror inspirowany twórczością H. R. Gigera

Studio Ebb Software ma zamiar zaserwować nam, jak jest to ujmowane, pierwszoosobowy, przygodowy horror, którego akcja została osadzona w koszmarnym uniwersum. Świat gry zapowiada się naprawdę intrygująco, co zresztą było niemal pewne gdy tylko ujawniono, że jest on inspirowany twórczością H. R. Gigera, pomysłodawcy ksenomorfa z filmowej sagi Obcy.

Umieściliśmy Scorn na naszej liście najlepiej zapowiadających się gier tego roku i liczymy, że nie będziemy musieli dopisywać go do listy rozczarowań.

Też czekacie?

Źródło: Ebb Software