Myśleliście, że dyski HDD odeszły do lamusa? Nic bardziej mylnego! Twardziele sprawdzają się w centrach danych, gdzie oferują coraz większą pojemność, większe upakowanie danych, ale też coraz mniejszy pobór mocy. Przykładem ma być nowy model Seagate EXOS X30 o pojemności 30 TB.

Tradycyjne dyski twarde zostały wyparte z komputerów, jednak nadal sprawdzają się w centrach danych. Powód jest bardzo prosty – cała branża dąży do upakowania coraz większej ilości danych na coraz mniejszej powierzchni.

Wygląda na to, że w końcu doczekaliśmy się rewolucji na rynku „twardzieli”. Firma Seagate zaprezentowała nowe modele z linii EXOS, które korzystają z nowej techniki zapisu danych.

Rewolucja w dyskach HDD

Firma Seagate opracowała nową platformę dysków twardych MOZAIC, która ma rozpocząć nową erę w branży centrów danych. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie zapisu HAMR (heat-assisted magnetic recording, czyli zapis magnetyczny wspomagany termicznie). Takie rozwiązanie było prezentowane już kilka lat temu, jednak dopiero teraz zostało wprowadzone do masowej produkcji.

Technika HAMR polega na podgrzewaniu laserem obszaru talerza magnetycznego, w którym mają być zapisane informacje binarne. Rozwiązanie ułatwia proces zapisu, ale równocześnie zmniejsza obszar wymagany do przechowywania informacji, zwiększając w ten sposób gęstość zapisu na dysku magnetycznym – obecnie do 3 TB na jeden talerz, ale w przyszłości ma to być nawet 4 TB (2026) i 5 TB (2028).

Dyski magnetyczne korzystające z technologii HAMR są pokryte powłoką żelazowo-platynową o strukturze supersieciowej. Jest to konieczne, ponieważ konwencjonalne stopy nie zapewniają wystarczającej stabilności magnetycznej do przechowywania danych przy użyciu nowej technologii.

Wprowadzenie technologii HAMR wymagało zastosowania nowej głowicy odczytującej Spintronic Gen 7. Producent zastosował nowy kontroler (podobno jest on 3-krotnie wydajniejszy od rozwiązań stosowanych w poprzednich dyskach).

Pierwsze dyski HDD o pojemności 30 TB

Platforma Seagate Mozaic 3+ znalazła zastosowanie w dyskach z rodziny EXOS X30 o pojemności 30 TB. Na tym pewnie się nie skończy. Jakiś czas temu producent zapowiadał, że technologia HAMR pozwoli opracować dyski HDD o pojemności nawet 100 TB.

Większa pojemność to też większe upakowanie danych i niższe koszta eksploatacji. Tradycyjne dyski HDD o pojemności 16 TB pobierają około 9,44 W (czyli 0,59 W na każdy TB). W przypadku nowych modeli o pojemności 30 TB jest to 10,5 W (czyli już tylko 0,35 W na każdy TB). Dla jednego nośnika zmiany wydają się nieduże, ale po pomnożeniu przez kilkaset lub kilka tysięcy dysków, różnica w poborze mocy jest już ogromna.

Producent twierdzi, że istnieje duże zapotrzebowanie na nowe dyski, a wiodący dostawca usług w chmurze (którego firma nie podaje), planuje przesiąść się właśnie na nowe modele oparte o platformę Mozaic 3+.

Źródło: ComputerBase