Seance – czyli nowy horror twórcy m.in. kultowego Blair Witch, właśnie ukazał się na nowym zwiastunie.

Suki Waterhouse zostaje wplątana w zagadkę morderstwa w przerażającym zwiastunie Seance

Horror opowiada o historii nowej studentki prestiżowej szkoły z internatem dla dziewcząt Edelvine Academy. Jak mówi sam reżyser, film przedstawia tajemnicę morderstwa młodej uczennicy tejże szkoły. Główna bohaterka Camille Meadows, w której rolę wciela się Suki Waterhouse, zamieszkuje w nawiedzonym pokoju należącym do zmarłej i próbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę tam się stało.

Jak donosi Barret, nie był przekonany co do obsadzenia Waterhouse jako głównej postać ekranizacji. Początkowo miała ona wcielić się w dręczycielkę oraz przywódczynię grupy dziewcząt – Alice. Po zapoznaniu się z interpretacją Suki postaci Camille wiedział, że musi dać jej szansę. Co ciekawe, reżyser twierdzi, iż aktorka uważała scenariusz horroru za zabawny. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Reżyserski debiut Simona Barretta

Mimo iż jest to reżyserski debiut Barretta, to jest on dobrze znany przez wielbicieli horrorów. Jest autorem takich filmów jak: „You're Next”, „The Guest” oraz „Blair Witch”, wszystkie zrealizowane przez reżysera „GODZILLA kontra KONG” Adama Wingarda. Twórca Seance ma doświadczenie w kręceniu filmów niskobudżetowych, przez co w swoim filmie szukał wielu prostych rozwiązań. Produkcja pojawi się w kinach już 21 maja.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Collider, Informacja własna

Warto zobaczyć również: