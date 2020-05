Mogłoby się wydawać, że Second Extinction to jeszcze jedna kooperacyjna strzelanka jakich wiele. Być może tak, ale jest coś, co ją wyróżnia – to fakt, że naszymi wrogami będą… dinozaury.

Second Extinction – kooperacyjna eksterminacja zmutowanych dinozaurów

W Second Extinction połączymy siłę ze znajomymi (lub nieznajomymi), tworząc trzyosobowe zespoły powołane do zadań specjalnych. To zadanie to przetrwanie w krainie po brzegi wypełnionej zmutowanymi dinozaurami i uwolnienie Ziemi od ich pazurów i kłów. Ciekawie to sobie wymyślili autorzy Generation Zero – ekipa Systemic Reaction – mający do swojej dyspozycji silnik z Just Cause 4.

Ta kooperacyjna strzelanka, w której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, została zaprezentowana podczas specjalnego odcinka Inside Xbox poświęconego grom zmierzającym na konsolę Xbox Series X. Jak na razie nic nie wskazuje na to, by poza nią były jakieś inne platformy docelowe. Nie wiemy też, kiedy Second Extinction ujrzy światło dzienne, ale mamy za to zwiastun. Zobaczcie go poniżej.

Zobacz najnowszy zwiastun Second Extinction, zapowiadający grę:

Jeśli podoba wam się ta koncepcja, ale nie lubicie grać z innymi, to może was ucieszyć informacja, że w Second Extinction będzie można także bawić się w pojedynkę. Oczywiście poziom trudności będzie wówczas znacznie wyższy. Na koniec dodajmy jeszcze, że rozgrywka będzie toczyć się na mapach o dużych rozmiarach, co pozwoli wykorzystać swoje umiejętności związane zarówno z walką na małym, jak i dużym dystansie.

Źródło: Xbox

