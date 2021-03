Słyszeliście o Second Extinction? Możliwe, że nie. Jest jednak szansa, że taki stan rzeczy ulegnie zmianie.

Second Extinction trafi do Xbox Game Pass

Ekipa Systemic Reaction odpowiedzialna za rozwój tego tytułu ujawniła, iż w niedalekiej przyszłości znacznie rozszerzy się jego dostępność. Second Extinction trafi bowiem do Xbox Game Preview oraz jednocześnie do Xbox Game Pass w wersjach na konsole Xbox Series X/S, Xbox One i PC.

Kiedy? Niemal równo za miesiąc, bo 28 kwietnia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są gracze, którzy już zapoznali się bądź aktualnie zapoznają się z Second Extinction. W październiku zeszłego roku gra została udostępniona na Steam, w ramach programu Early Access. Zapowiadane teraz wydanie będzie zawierało identyczną zawartość.

O co chodzi w Second Extinction?

Jeśli Second Extinction jest dla kogoś tajemnicze, nieco zdradza już powyższy zwiastun. Chociaż bardzo krótki to udało się zmieścić w nim najważniejsze założenie zabawy. Sprowadza się ona tutaj do walk z dinozaurami.

Wielkie stwory opanowały Ziemię, a ludzie próbują ją odzyskać dla siebie. Tu na scenę wkraczają gracze. W Second Extinction można wprawdzie grać w pojedynkę, ale sami twórcy określają grę mianem sieciowej strzelanki - przewidziana została kooperacja z maksymalnie dwójką znajomych. Rozgrywka jest dynamiczna i często wymaga współpracy. Różnorodne są nie tylko dinozaury, ale też dostępny arsenał.

Warto przy tym pamiętać, że Second Extinction jest cały czas rozwijane. Graliście? Jak wrażenia?

Źródło: Systemic Reaction

