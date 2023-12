Wydawca SEGA ogłosił nowe gry w trakcie The Game Awards 2023. W produkcji znajdują się nowe gry z serii Crazy Taxi, Golden Axe, Jest Set Radio i nie tylko. Oto najnowsze doniesienia.

SEGA zaleje rynek nowymi grami

Za nami The Game Awards 2023. Poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach (Baldur's Gate 3 to najlepsza gra 2023) i naturalnie nie zabrakło zapowiedzi gier. Nowych produkcji będzie cała masa, a część z nich wyjdzie z rękawa wydawcy SEGA.

Aktualnie trwają prace nad nowymi grami z pięciu staszych serii: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi i Streets of Rage. Nowe projekty mają być uwspółcześnione, podane w nowoczesnym stylu.

Co dostaniemy w praktyce?

Warto w kilku słowach przybliżyć charakter poszczególnych serii. Crazy Taxi oferuje dynamiczną rozgrywkę, w trakcie której gracze przedzierają się przez ruch uliczny w otwartym świecie, aby dostarszyć pasażerów na czas. Seria Golden Age to reprezentant gatunku hack and slach osadzony w magicznym świecie fantasy.

Buntowniczy charakter Jet Set Radio to ukłon w kierunku ulicznej kultury, gdzie gracze uzbrojeni w deskorolkę będą wyrażać siebie poprzez graffiti. Fundamentem serii Shinobi jest dynamiczna walka za pomocą shurikenów, ninjutsu i specjalnych ataków. Natomiast Streets of Rage przypadnie do gustu miłośnikom gatunku beat'em up, gdzie walka zderza się ze świetną muzyką.

Kiedy nowe gry SEGA zadebiutują?

Niestety, jest za wcześnie, by konkretyzować daty premier nowych gier. Aktualnie nie wiemy również, o jakich docelowych platformach jest mowa. Jedno jest pewne: nadchodzące tytuły odbiją się głośnym echem. Warto więc śledzić oficjalne doniesienia.