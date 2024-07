7 sekrentych kodów, które uruchomią różne funkcje w telefonie

Sekretne kody telefonów komórkowych mogą ujawnić ukryte funkcje twojego urządzenia. Odkryj, jak dzięki kodom USSD i MMI uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień i informacji technicznych swojego telefonu.

Czy wiesz, że twój telefon kryje w sobie sekrety, które możesz odkryć dzięki specjalnym kodom? PCMag ujawnia tajniki kodów USSD i MMI, które otwierają dostęp do ukrytych funkcji twojego urządzenia. Zaczynają się i kończą na symbolach * lub #, co ma za zadanie zminimalizować ryzyko przypadkowego ich wpisania.

Różnice między kodami MMI a USSD

Kody MMI (Man Machine Interface)

Kody MMI są specyficzne dla producenta i urządzenia. Zostały zaprojektowane, aby umożliwić użytkownikom dostęp do ukrytych funkcji i diagnostyki w telefonach. Kody MMI można wprowadzać w dialerze telefonu i zazwyczaj zaczynają się i kończą znakami * lub #.

Kody USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Kody USSD to kody szybkiego dostępu używane do komunikacji z serwerami operatora sieci. Służą do wykonywania różnych operacji, takich jak sprawdzanie salda konta czy dostępnych minut. Kody USSD działają na różnych urządzeniach i operatorach, a odpowiedzi na nie są natychmiastowe i wyświetlane na ekranie.

Praktyczne zastosowanie kodów

Większość z tych kodów dostarcza danych, które nie są potrzebne przeciętnemu użytkownikowi, ale mogą być przydatne dla techników. Przykłady kodów to:

Wyświetlanie IMEI: *#06# - Ujawnia unikalny numer urządzenia, który jest przydatny w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu.

Przekazywanie połączeń: *#67# i *#21# - Pozwala sprawdzić i zmienić numer, na który są przekazywane połączenia, gdy jesteś zajęty.

Tryb sieci: 3001#12345# - Dostarcza informacji o sieci, działa tylko na iPhone

Użyteczne Informacje

Niektóre kody mogą być bardziej przydatne na co dzień, np. sprawdzanie stanu konta:

*124*# - Orange

*101# - T-mobile, Play

*100# - Plus

Identyfikacja numery dzwoniącego

*31# oraz #31# – włączenie lub wyłączenie ukrywania numeru, może nie zadziałać na iPhone

Uwaga, ostrożnie z kodami

Należy zachować ostrożność przy eksperymentowaniu z kodami. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne, np. Wyczyszczenie Androida: *27673*855# - powoduje pełny reset urządzenia do ustawień fabrycznych.

Choć kody USSD i MMI mogą być ciekawym narzędziem do odkrywania ukrytych funkcji telefonu, nie zawsze są praktyczne. Operatorzy często dezaktywują lub zmieniają kody, by ograniczyć ich użycie przez zwykłych użytkowników. Dla dokładnej listy kodów najlepiej poszukać informacji specyficznych dla twojego modelu telefonu i operatora.