Pozbaw aplikację dostępu do sieci. Oszczędzisz dane, nie będziesz śledzony

Wyłączenie Wi-Fi lub transferu mobilnego, albo aktywowanie trybu samolotowego, blokuje komunikację telefonu z siecią. Proste, prawda? Jednak czasem chcemy, by tylko jedna aplikacja nie mogła korzystać z internetu. Na smartfonie z Androidem zrobisz to w kilku krokach.

Dostęp do internetu to esencja dzisiejszego użytkowania smartfonów. Aż trudno sobie wyobrazić, że kilkanaście lat temu był to ogromny luksus w przypadku mobilnego transferu danych, a przypadkowe jego włączenie mogło oznaczać spory wydatek.

Prawie każda aplikacja korzysta z internetu, choć nie zawsze jest on niezbędny

Dziś nawet nie zastanawiamy się jak mocno zintegrowane z łącznością internetową są aplikacje mobilne - dajemy po prostu im działać. Dbamy o przekazywane im uprawnienia, ale dostęp do internetu nie jest na ich liście, bo to coś oczywistego. Wyłączymy go przecież przyciskiem Wi-Fi, transferu mobilnego lub ikonką samolotu (tryb samolotowy, który pozwala potem włączyć Wi-Fi, Bluetooth, ale odcina najpierw łączność mobilną i wszelką inną).



Teoretycznie tryb offline aplikacji oznacza, że nie korzysta ona z sieci, ale może to tylko oznaczać tylko tyle, że sieć nie jest niezbędna

Czasem jednak niektóre aplikacje oferują tryb offline, który aktywuje się jedynie w sytuacji braku dostępu do internetu. Czasem po prostu nie chcemy, by dana aplikacja miała dostęp do sieci, bo nie chcemy by wysyłała dane, które mogą wyczerpywać limit transferu. Poza tym dostęp danej aplikacji do sieci, nawet jeśli zablokujemy wszelkie inne jej uprawnienia, może skutkować przesyłaniem informacji ułatwiających śledzenie, profilowanie użytkownika.

Całkowite zablokowanie dostępu aplikacji do internetu pozwala oszczędzić dane, które mogą być przesyłane nawet po teoretycznym wyłączeniu komunikacji sieciowej w aplikacji lub ograniczeniu jej przy pomocy funkcji oszczędzania transferu/energii w telefonie.

Trudno jednak wyobrazić sobie, że zdecydujemy się na wyłączenie internetu tylko po to, by jedna aplikacja nie korzystała z jego dobrodziejstw, jednocześnie odcinając komfort korzystania z innych narzędzi, w których przypadku komunikacja internetowa jest pożądana. Przykładem może być aplikacja Tidal. Ma użyteczny tryb offline, ale nawet po jego włączeniu program komunikuje się z internetem, co może być niepożądane, choć korzysta z pobranych na telefon zasobów muzyki. Dopiero wyłączenie łączności sieciowej w całym telefonie blokuje wszelką komunikację.

Na szczęście w tym i innych przypadkach pozbawianie się kompletnego dostępu do sieci nie jest jedynym rozwiązaniem. Można pozbawić bowiem aplikacje dostępu do sieci selektywnie, a odpowiednie narzędzie kryje się w ustawieniach smartfonu.

Jak selektywnie pozbawić aplikacje dostępu do sieci?

Wykonujemy następujące kroki na telefonie z Android:

Otwieramy Ustawienia systemowe. Przechodzimy do zakładki Aplikacje i usługi lub Aplikacje (zależnie od modelu telefonu). Wybieramy Menedżer aplikacji, Zarządzaj aplikacjami lub Aplikacje (zależnie od modelu telefonu i wariantu systemu/nakładki).



Wygląd menu Aplikacje z telefonie marki realme. W innych smartfonach i wersjach systemu jest podobnie.

Wybieramy z listy aplikację, której chcemy odebrać dostęp do sieci, albo odnajdujemy ją przez pole wyszukiwania. Wyświetli się okienko z informacjami o aplikacji. Tutaj możemy zarządzać także uprawnieniami i poborem energii, ale w tym przypadku wybieramy Użycie danych lub Wykorzystanie danych. W kolejnym oknie odszukujemy suwaki zarządzania połączeniem Wi-Fi, mobilnym oraz transferem/danymi w tle - ich nazwy są intuicyjne, np. Komórkowa transmisja danych lub Wyłącz komórkową transmisję danych. Mogą być one aktywne, jeśli za ich pomocą włączamy dostęp sieciowy lub deaktywowane jeśli ich włączenie blokuje sieć. Wyłączamy lub włączamy je zależnie od potrzeb - zwykle zmieniamy ustawienie wszystkich suwaków na przeciwne.



Selektywne blokowanie dostępu do sieci na przykładzie aplikacji Tidal - te ustawienia trzech suwaków na ostatnim ekranie zablokują kompletnie łączenie się aplikacji z siecią. W niektórych nakładkach systemowych każdy SIM może mieć oddzielny suwak dla blokowania transmisji.

I gotowe. Nasza aplikacja powinna nie mieć już możliwości komunikowania się z siecią, o czym zapewne nie omieszka poinformować. Inne narzędzia będą miały wciąż dostęp do internetu, aż nie zablokujemy go selektywnie lub wyłączymy globalnie przyciskami w menu podręcznym telefonu. Istnieje niewielka szansa, że niektóre aplikacje, które mają nadrzędne priorytety działania, mogą ignorować lub uniemożliwiać takie odcięcie dostępu do internetu, ale powinny to być rzadkie przypadki.

Jak przywrócić dostęp do sieci?

Możemy powtórzyć kroki z poprzedniej porady przechodząc przez kolejne poziomy ustawień systemowych, ale tym razem wybierając odwrotnie ustawienia w punkcie 7. Można też uruchomić aplikację i gdy okaże się, że nie ma oba wymaganego dostępu do sieci, wybrać powiadomienie, by system od razu przeniósł nas do odpowiedniego okna z ustawieniami.

A co z telefonami Apple?

W przypadku komunikacji z pomoca danych mobilnych sprawa jest podobna jak w Androidzie. W ustawieniach w sekcji Aplikacje w ustawieniach dla każdej aplikacji możemy wyłączyć dostęp do sieci mobilnej przesuwając suwak do pozycji wyłączonej.

To jednak wszystko co można zrobić bezpośrednio, jeśli brak dostępu do internetu ma być selektywny. Dostęp do Wi-Fi można wyłączyć globalnie, natomiast dla pojedynczych aplikacji w systemie iOS możliwe jest jego orgraniczenie poprzez narzędzie Screen Time.