Choć vivo i OPPO to firmy należące do tego samego koncernu BBK Electronics, dla klienta to oddzielne marki. Ta pierwsza opuszcza polski rynek, za to OPPO wprowadza nowości i zapowiada, że na tym się nie skończy.

Gdy cztery lata temu OPPO jako przedstawiciel branży mobilnej wracało do Polski (wcześniej marka była kojarzona z produktami audio) jednym z największych wyzwań było zyskanie rozpoznawalności marki wśród użytkowników. Początki nie były łatwe, gdy na rynek wchodziły OPPO Reno, czyli pierwsza generacja tej najważniejszej dla OPPO serii telefonów (dziś jest to 30% sprzedaży firmy w Polsce), mało kto kojarzył tego producenta z telefonami, ba mało kojarzył z czymkolwiek co ma związek z branżą mobilną. OPPO wpadało co najwyżej do koszyka pod nazwą „kolejny chińczyk” i tyle.

OPPO nie rezygnuje z Polski, wręcz przeciwnie

Cztery lata później i 10 generacji OPPO Reno później, co jest nawet dla nas zaskoczeniem, bo to świadczy o ogromnym (nawet zbyt dużym) tempie wprowadzania nowych produktów na rynek, OPPO może pochwalić się ponad 70% rozpoznawalnością wśród polskich klientów. OPPO jest marką, która należy do koncernu BBK Electronics, a to oznacza, że jej niejako siostrzane marki to vivo, realme czy OnePlus.

Trudno utrzymać popularność każdej z nich na satysfakcjonującym poziomie nawet na tak pojemnym rynku jak polski, dlatego na najwyższym szczeblu zdecydowano, że vivo opuści nasze półki sklepowe. Na razie realme jak i OnePlus nie mają zamiaru tego robić, o czym świadczą niedawne premiery telefonów serii realme 11, a także OnePlus Nord 3, którego recenzję możecie przeczytać na naszym portalu.



W swojej nowej serii OPPO Reno10 5G, producent zwraca uwagę na funkcję portretową. I nie chodzi tu o jej rozbudowanie, a dobre efekty przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Przez pewien czas, w obliczu wyprowadzki vivo, pozostawało pytanie co z OPPO? Po oficjalnej premierze serii OPPO Reno10 5G wiemy już, że firma nie opuści polskiego rynku, a nawet planuje dalszą ekspansję. Bo sama obecność w TOP5 producentów nie wystarczy. W tym roku zobaczymy jeszcze telefony z serii A. Będzie to model OPPO A78 4G, a także telefony, których nazw jeszcze nie podano. Do tego jesienią do serii słuchawek OPPO Enco dołączą nowe modele.



Technologia SUPERVOOC i mechanizmy chroniące akumulator przed degradacją w trakcie użytkowania to jeden z atutów OPPO.

To jednak przyszłość, wakacje to czas serii OPPO Reno10 5G, której dwaj przedstawiciele właśnie trafili do sprzedaży. Do tego do portfolio producenta trafił tablet OPPO Pad 2, który jest najlepszym tego typu urządzeniem jakie OPPO u nas wprowadziło do sprzedaży. Tablet dostępny będzie w zestawie z klawiaturą Smart Touchpad Keyboard, która jest jednocześnie podstawką pod ekran tabletu jak i etui chroniącym urządzenie podczas przechowywania i transportu.

OPPO chce zdobyć klienta również długim wsparciem, nie tylko samymi produktami. Firma podtrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje i zapowiada 5 lat wsparcia i 4 ważne aktualizacje Androida. Jeśli te zapewnienia będą spełnione telefony będą praktycznie przez cały czas swojego sensownego rynkowego życia wspierane.

OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G - specyfikacja

Ostatnią szerzej dostępną serią OPPO Reno w Polsce była ta z numerem 7. W przypadku ósmej pojawił się tylko model OPPO Reno8 T, a seria dziewiąta nawet nie trafiła do naszych sklepów. To zrozumiałe, zbyt wielka różnorodność telefonów, które przecież nie różnią się znacząco, byłaby dla klienta dezorientacją. Dopiero w serii OPPO Reno10 5G pojawiły się zmiany, które uzasadniają jej szersze wprowadzenie. Osobiście żałuję, że nie będzie też OPPO Reno10 Pro+ 5G u nas w sprzedaży, ale pewnie OPPO nie chciało dawać klientowi urządzeń zbyt drogich. W ten sposób seria Reno pozostaje serią produktów ze średniej półki cenowej.



OPPO Reno10 Pro 5G. Oprócz szarego wariantu z wykończeniem OPPO Glow, pojawi się też fioletowy z dwukolorową warstwą przesłonięta szkłem. Ramka jest bardziej połyskująca niż widać to na obrazkach.



OPPO Reno10 5G. Oprócz szarego wariantu z wykończeniem OPPO Glow, pojawi się też niebieski z dwukolorową warstwą przesłonięta szkłem.

Poniżej specyfikacja i porównanie OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G. Teoretycznie oba telefony są bardzo podobne, nawet gdy mowa o wykończeniu, ale różnice są zauważalne i istotne. Mimo to w przypadku obu telefonów OPPO kładzie nacisk na fotografię, a szczególnie fotografię portretową.

Model OPPO Reno10 Pro 5G OPPO Reno10 5G oprogramowanie ColorOS 13.1 (Android 13) ColorOS 13.1 (Android 13) ekran » AMOLED

» 6,7 cala

» 1080 x 2412 pikseli

» 120 Hz

» ochrona AGC DT Star 2 » AMOLED

» 6,7 cala

» 1080 x 2412 pikseli

» 120 Hz

» ochrona AGC DT Star 2 procesor Qualcomm Snapdragon 788G

Adreno 642L MTK Dimensity 7050

Mali-G68 MC4 pamięć RAM 12 GB 8 GB pamięć wewnętrzna 256 GB 256 GB + slot microSD aparat » szerokokątny, 50 Mpix, 24 mm, f/1.8 z OIS, PDAF

» ultraszerokątny 112°, 8 Mpix, f/2.2

» tele x2, 32 Mpix, 47 mm, f/2, PDAF

» wideo 4K/30p (szeroki, tele)

» wideo 2K/30p (ultraszeroki) » szerokokątny, 64 Mpix, 24 mm, f/1.7, PDAF

» ultraszerokątny 112°, 8 Mpix, f/2.2

» tele x2, 32 Mpix, 47 mm, f/2, PDAF

» wideo 4K/30p (szeroki, tele)

» wideo 2K/30p (ultraszeroki) aparat selfie » 32 Mpix, f2.4, AF

» wideo 2K/30p » 32 Mpix, f2.4

» wideo 2K/30p łączność » 5G

» Wi-Fi 6E

» NFC

» Bluetooth 5.3 BLE

» GPS » 5G

» Wi-Fi 6E

» NFC

» Bluetooth 5.3 BLE

» GPS bateria » 4600 mAh Li-Po

» ładowanie 80 W (przewodowe SUPERVOOC)

» ładowanie zwrotne » 5000 mAh Li-Po

» ładowanie 67 W (przewodowe SUPERVOOC)

» ładowanie zwrotne dźwięk pojedynczy głośnik pojedynczy głośnik dodatkowe cechy » dual nanoSIM

» czytnik linii papilarnych pod ekranem

» gesty w powietrzu

» wideo przez Wi-Fi

» obsługa kodeków BT LDAC

» port podczerwieni

» Wi-Fi (2,2, 5,1 i 5,8 GHz) » dual nanoSIM

» czytnik linii papilarnych pod ekranem

» gesty w powietrzu

» wideo przez Wi-Fi

» obsługa kodeków BT LDAC

» port podczerwieni

» Wi-Fi (2,2, 5,1 i 5,8 GHz) złącza USB 2.0 typu C USB 2.0 typu C wymiary 162,3 x 74,2 x 7,9 mm

(kolory szary i fioletowy) 162,3 x 74,05 x 8 mm

(kolory szary i niebieski) waga 185 g 185 g

OPPO Pad 2 - specyfikacja

OPPO chwali się, że to najlepszy jego tablet. Obudowa w kolorze szarym wykonana ze szczotkowanego aluminium to tylko jeden z jego atutów. Innym jest 11,6 calowy ekran LTPS o rozdzielczości 2800 x 2000 pikseli, czyli proporcjach obrazu 7:5, który może pracować z odświeżaniem nawet 144 Hz.

Poniżej podsumowanie wszystkich parametrów tabletu:

system: ColorOS 13.1 na bazie Android 13

chipset: MTK Dimensity 9000 (GPU G710 MC10)

pamięć: 8GB RAM LPDDR5 / 256 GB wbudowanej UFS 3.1 / brak slotu microSD (możliwość podłączenia zewnętrznego nośnika o pojemności do 2 TB)

ekran: 11,6 cala, LTPS 2800 x 2000 pikseli, 144Hz (adaptywnie), pokrycie oleofobowe, jasność 500 nit, pokrycie gamutu DCI-P3 około 98%, dotykowy z obsługą gestów

kamera: 8 Mpix (103 stopnie pole widzenia, wideo 1080/30p) z przodu / 13 Mpix (80 stopni pole widzenia, wideo 2160/30p) z tyłu

sieć: brak slotu SIM / Wi-Fi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.3 BLE (kodek audio aptX HD, LDAC) / GPS

audio: cztery głośniki, po dwa po każdej stronie (krótsza krawędź) / IPX2, obsługa Dolby Atmos i Hi-Res

akumulator: lotowo-polimerowy 9510 mAh / ładowanie SUPERVOOC 67W

złącza: USB 2.0 typu C

wymiary: 258,03 x 189,39 x 6,54 mm

waga: 552g

Za ile te atrakcje OPPO? Dostępność i ceny

Telefony serii OPPO Reno10 5G są już do kupienia. Oferują je wszystkie sieci sklepów z produktami elektroniki użytkowej, zakupu można dokonać także u każdego z największych operatorów telefonii komórkowej.

Od 19 lipca do 7 sierpnia trwa okres promocyjny. To oznacza, że zakup każdego z telefonów serii OPPO Reno10 5G jest premiowany słuchawkami OPPO Enco Air3 Pro. Te słuchawki same kosztują 399 złotych i są już od kilku tygodni dostępne w sprzedaży. To model z obsługą dźwięku Hi-Res (kodek LDAC), ANC o skuteczności 49 dB, tak jak we flagowych słuchawkach, a bateria wytrzyma do 30 godzin eksploatacji. OPPO chwali się, że są to też pierwsze słuchawki z membraną z włókna bambusowego (umożliwia ona znaczne rozszerzenie zakresu przenoszonego pasma dźwięku i lepsze wypełnienie wymagań dźwięku Hi-Res), które mają jednocześnie ANC. Ich obudowa ma ceryfikat odporności IP55.

Same telefony natomiast pojawią się w następujących cenach:

2499 złotych za OPPO Reno10 5G, telefon w wariancie pamięciowym 8/256 GB

2999 złotych za OPPO Reno10 Pro 5G, telefon w wariancie pamięciowym 12/256 GB

Tyle samo co wyżej pozycjonowany z nowych telefonów, czyli 2999 złotych, będzie kosztował tablet OPPO Pad 2. Tutaj już nie będzie słuchawkowego bonusu, ale to chyba dlatego, że producent liczy na popularność wbudowanego czterogłośnikowego systemu audio. Pojawi się za to zaskakujący bonus innej kategorii przy zakupie do 7 sierpnia, czyli ładowarka SUPERVOOC 67W. W ramach odchudzania pudełka i pewnie zakładając, że posiadacz tabletu OPPO ma też telefon tej marki, producent nie zdecydował się umieścić jej w domyślnym zestawie.

