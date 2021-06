Powstaje nowy Painkiller – to dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że na szybką premierę nie ma co liczyć. Ekipa Saber Interactive, która odpowiada za ten tytuł, nie miała niczego, czym mogłaby się podzielić z fanami. Żadnego klipu, żadnego obrazka, nawet żadnego szczegółu.

Nadciąga nowy Painkiller – zapowiedź, na którą czekaliśmy

Nowy Painkiller – to zapowiedź, na którą wielu z nas czekało z wytęsknieniem. Czas oczekiwania dobiegł końca – wśród swoich dwunastu zapowiedzi firma Prime Matter ogłosiła, że polska marka powróci do żywych. Niestety nieprędko, bo projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie.

Za nową część odpowiadać będzie jednak nie polskie, lecz amerykańskie studio Saber Interactive. To jednak wcale nie taka zła wiadomość, bo to ekipa z niemałym doświadczeniem w tworzeniu shooterów. Maczała palce przy takich tytułach jak TimeShift, Inversion, World War Z, Quake Champions czy odświeżonych wersjach Halo i Crysis.

Czego możemy się spodziewać?

Wracając do tematu, jedyne co mogliśmy usłyszeć podczas zapowiedzi nowego Painkillera, to że zachowa on wszystko to, za co kochaliśmy oryginał z 2004 roku. Mroczny klimat, zwariowane uzbrojenie i hordy piekielnych pomiotów do unicestwienia? Żadnego z tych elementów nie powinno więc zabraknąć. Ale to, kiedy się o tym przekonamy, pozostaje niewiadomą.

Źródło: Koch Media, informacja własna. Screen pochodzi z gry Painkiller: Hell & Damnation stworzonej przez The Farm 51 i wydanej w 2012 roku.