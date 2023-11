COD: Modern Warfare III nabiera rozpędu. Pierwsze aktualizacje stały się faktem, a teraz ujawniono szczegóły nadchodzącego sezonu rozgrywek. Nowości obejmują również Warzone oraz tryb zombie.

Sezon 1 w Call of Duty Modern Warfare III

Pierwszy sezon w Call of Duty: Modern Warfare III wystartuje jeszcze w tym roku, ale konkretnej daty premiery niestety nie znamy. Niemniej ujawniono pierwsze szczegóły nadchodzącej zawartości. Dostaniemy nowe mapy, nowe tryby i nie tylko. Zmian doczeka się również Call of Duty: Warzone, ale po kolei.

W MW III pojawią się trzy zupełnie nowe mapy: Meat, Greece oraz Rio, które umożliwią rywalizację 6v6. Meat oraz Greece będą dostępne wraz z rozpoczęciem sezonu 1, Rio pojawi się później. Pojawi się znany tryb Gunfight 2v2 umożliwiający dynamiczne starcia na strzelnicy.

Nowości w trybie zombie i Warzone

Zmodyfikowana broń V-R11 pozwoli zamienić wrogów (zombie lub ludzi) w lojalnych sojuszników. Pojawi się aktywność sezonowa - Enter the Rift - które ma być wymagającym i “chaotycznym wyzwaniem”. Nie zabraknie nowej kategorii unikalnych schematów do wytworzenia.

Warzone zostanie zaktualizowany o nową mapę, czyli Urzykistan znany z trybu zombie. Dodatkowo w Warzone pojawi się nowa postawa strzelecka z MW III (tac-stance), nie zabraknie też slide cancel, czyli możliwości anulowania animacji wślizgu, a pewnym urozmaiceniem będą poziome tyrolki.

Nowości będzie znacznie więcej. Czy to przyciągnie graczy?

Najwyraźniej nowości będzie znacznie więcej. Twórcy w oficjalnym komunikacie przekazali, że to tylko przedsmak nadchodzącej zawartości w pierwszym sezonie rozgrywek. Kolejne szczegóły poznamy w nadchodzących tygodniach.

rozwiń

Najnowsza odsłona legendarnej serii mierzy się z ostrą krytyką, głównie za sprawą tego, w jakiej formie podano kampanię fabularną. Nasza recenzja Call of Duty: Modern Warfare III przygotuje Was na to, czego należy się spodziewać.

Źródło: Call of Duty