Myślisz o zamontowaniu i samodzielnym ustawieniu anteny satelitarnej? To nic trudnego! Wystarczy zastosować się do kilku praktycznych wskazówek i porad. Dzięki nim cały proces przebiegnie szybko i bezpiecznie.

Chcesz zacząć korzystać z telewizji satelitarnej, ale nie wiesz, jak ustawić antenę ? A może masz problemy z odbieraniem TV SAT np. CANAL+ lub Polsat Box i chcesz to naprawić? W dzisiejszym poradniku przedstawimy kilka wskazówek, jak ustawić antenę satelitarną samodzielnie. Choć pozornie jest to dość trudne zadanie, w rzeczywistości niemal każdy sobie z tym poradzi. Wystarczy mieć podstawowe narzędzia i zapoznać się z naszą instrukcją krok po kroku.

Telewizja satelitarna - co to jest i jak działa?

Zastanówmy się najpierw, co to jest telewizja satelitarna. Mowa o jednym z mających już sporo lat na karku systemów nadawania sygnału TV. Odbierając taki sygnał możemy cieszyć się dostępem do ogromnej liczby kanałów. W zależności od tego, jak ustawimy antenę satelitarną, możemy odbierać odpowiedni zestaw kanałów.

Telewizja satelitarna wykorzystuje sieć sztucznych satelitów. Zostały umieszczone na orbicie Ziemi, gdzie poruszają się pozostając w ustalonym położeniu. Dzięki temu możemy skierować w ich kierunku antenę, odbierając sygnał jednej z satelit. Tu właśnie przechodzimy do konieczności odpowiedniego ustawienia anteny satelitarnej. Można to zlecić fachowcom lub zrobić samodzielnie. Jeśli mamy dostęp do anteny, ta druga opcja jest jak najbardziej osiągalna.

Kto może myśleć o samodzielnym montażu anteny TV SAT?

W przeszłości, kiedy nie było zbyt wielu alternatyw dla dość ubogiej w kanały telewizji naziemnej, telewizja satelitarna stała się “oknem na świat”. Mogliśmy dzięki temu oglądać kanały telewizyjne zagranicznych stacji. W latach 90-tych w Polsce przeżywaliśmy prawdziwy rozkwit popularności branży TV SAT. Równolegle rozwijał się jednak rynek prywatnych telewizji kablowych. Co prawda wymagały opłacenia miesięcznego abonamentu, oferta kanałów była jednak dobrze skrojona pod potrzeby Polaków.

Dziś również można wyposażyć się w antenę satelitarną i resztę sprzętu niezbędnego do jej odbierania, choć ciekawą alternatywą jest telewizja internetowa lub serwisy VOD. Najczęściej pytanie “jak samodzielnie ustawić antenę satelitarną” zadają jednak osoby, które już ją mają. Mając pewne problemy z odbiorem kanałów w telewizji satelitarnej, warto poprawnie ustawić swoją antenę. Nasz poradnik skierowany jest więc do wszystkich posiadaczy anten satelitarnych.

Lista niezbędnych elementów

Ustawienie anteny satelitarnej samodzielnie jest możliwe. Wcześniej musimy jednak wyposażyć się w kilka elementów niezbędnych do odbioru TV SAT. Są to:

antena satelitarna

elementy do zamontowania jej (stelaż, ramię, zestaw śrub i inne części)

okablowanie

dekoder

Całość podłączamy oczywiście do naszego telewizora, monitora lub innego ekranu. Poza samym zamontowaniem i samodzielnym ustawieniem anteny satelitarnej musimy więc przemyśleć, którędy poprowadzić przewody. Część osób decyduje się na pociągnięcie kabla antenowego na zewnątrz budynku. Warto w tym celu kupić odpowiedni kabel, który wytrzyma warunki atmosferyczne poza pomieszczeniem..

Ustawienie anteny satelitarnej - jak ją zamontować - instrukcja krok po kroku

Pierwszym krokiem montażu anteny satelitarnej jest określenie, w którym miejscu ją przymocować. Warto po prostu sprawdzić, jak zrobili to sąsiedzi. Określamy odpowiednią wysokość (uwaga, za źle zamontowaną antenę można dostaś karę), wybieramy jedną ze ścian budynku (jeśli mamy taką możliwość). Najpierw przykręcamy stelaż. Musi mieć solidne podparcie - mocujemy go więc na śruby i kołki rozporowe, najlepiej w możliwie wielu miejscach. Cała konstrukcja musi być na tyle stabilna, by deszcz lub silny podmuch wiatru nie powodował zmiany ustawienia anteny satelitarnej. Mieszkańcy bloków mogą mieć nieco większy problem, chyba że mają balkon. Zamontowanie anteny satelitarnej na balustradzie jest dość prostym sposobem na instalację anteny. Nie musimy też naruszać wtedy elewacji budynku.

Gdy antena jest już solidnie zamontowana, mocujemy do niej przewód. Musi dotrzeć do wnętrza naszego mieszkania lub domu, co czasem stanowi pewien problem. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wykonanie niewielkiego otworu w ścianie, przez który przeciągniemy kabel. Przewód antenowy musi mieć odpowiednią długość - zbyt długi będzie źle wyglądał (zarówno w pokoju, jak i zwisając z elewacji budynku). Za krótki przewód okaże się natomiast niewystarczający do połączenia elementów systemu TV SAT. Kabel zwisający bez zabezpieczenia może też spowodować zmianę kąta ustawienia anteny. Warto więc przymocować go, na przykład używając niewielkich śrub, gwoździ lub trytek.

Zanim nie znajdziemy optymalnego kierunku ustawienia anteny, nie przykręcamy jej za mocno. Musi posiadać pewien luz, niezbędny do znalezienia właściwego kierunku. Gdy go znajdziemy, a sygnał telewizji satelitarnej jest dobry, skręcamy całą konstrukcję.

W jakim kierunku ustawić antenę satelitarną?

Samo samodzielne zamontowanie anteny satelitarnej nie jest dużym problemem. Również ustawienie jej w “mniej więcej dobrym” kierunku jest proste. Wystarczy spojrzeć, jak robią to inne osoby. Aby precyzyjnie określić, w jakim kierunku ustawić antenę satelitarną, możemy natomiast skorzystać z kompasu. W zależności od dostawcy telewizji satelitarnej lub satelity, z której chcemy odbierać sygnał, musimy wybrać odpowiednią satelitę. Zwykle informacje o odpowiednim kierunku znajdziemy u operatora telewizji lub w Internecie.

Podstawą powinno być określenie kierunku zgodnego z azymutem 180 stopni, licząc od południa. Ustawienie zmieniamy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Większość dekoderów TV SAT posiada wskaźnik siły sygnału. Dzięki niemu zobaczymy na bieżąco, czy nasze zmiany w ustawieniu anteny satelitarnej poprawiają, czy pogarszają sygnał.

Ustawienie anteny satelitarnej przy pomocy smartfona - możliwe w nowszych dekoderach

Część nowoczesnego sprzętu TV SAT znacznie ułatwia sposób ustawienia anteny satelitarnej samodzielnie. Jeśli dekoder ma sieć Wi-Fi, łączymy go z tą samą siecią bezprzewodową, do której podłączony jest także nasz smartfon. Wtedy korzystamy z darmowego oprogramowania, jak DMSatFinder lub inne aplikacje ze sklepu App Store lub Google Play.

Czy ustawienie anteny TV SAT jest trudne?

Niektórzy zastanawiają się, czy samodzielne ustawienie anteny satelitarnej jest trudne. Wymaga too podstawowych zdolności manualnych i kilku podstawowych narzędzi. Montaż anteny jest nieco bardziej skomplikowany, niż jej późniejsza regulacja.

Największy problem może stanowić miejsce montażu anteny satelitarnej. Często znajduje się ona dość wysoko, a zawsze jest na zewnątrz budynku. Warto więc zadbać o odpowiednio wysoką drabinę, osobę do pomocy i zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli nie czujesz się na siłach na zrobienie tego - zawsze możesz skorzystać z usług firmy zajmującej się montażem i ustawieniem anteny satelitarnej.

O czym pamiętać podczas ustawiania anteny satelitarnej?

Przede wszystkim warto sprawdzić, jak są ustawione anteny satelitarne w najbliższym sąsiedztwie. Nie wszystkie muszą być skierowane w tym samym kierunku. Dość łatwo zobaczysz jednak, gdzie właściciele domów kierują anteny TV SAT. Warto więc zamontować antenę po tej samej stronie budynku i wstępnie ustawić ją w podobnym kierunku. Czasami już takie ustawienie przynosi oczekiwany efekt. Jeśli nie, wymagane będzie kilka drobnych poprawek. Proces może być nieco czasochłonny, wymaga więc cierpliwości.

Warto ustawiać kierunek anteny w dwie osoby. Jedna może sprawdzać na telewizorze, jaka jest siła sygnału i czy kanały telewizyjne są odpowiednio dobrze widoczne. Druga osoba w tym czasie ustawia antenę. Warto zadbać o odpowiednią komunikację, która w dobie smartfonów nie stanowi dziś jednak problemu.

Jakie są alternatywy dla telewizji satelitarnej

Wielu użytkowników wciąż jest przyzwyczajonych do korzystania z telewizji satelitarnej. Nic dziwnego - daje nam ona dostęp do sporej bazy kanałów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Możliwe jest używanie darmowej TV SAT lub skorzystanie z jednej z płatnych ofert.

Jak się jednak okazuje, jest kilka alternatywnych możliwości oglądania filmów, seriali i różnych innych treści. Trzy obecnie najpopularniejsze to “zwykła” telewizja naziemna, odbieranie TV przez Internet, a także korzystanie z serwisów VOD.

Telewizja naziemna

Jeszcze jakiś czas temu telewizja naziemna była zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na dostęp do różnych programów. Wystarczyło po prostu użyć odpowiedniej anteny i podłączyć ją do odbiornika. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, na przykład bloków, mieli ułatwione zadanie - tam instalacja zwykle jest poprowadzona przez developera, wystarczy więc skorzystać z gniazdka antenowego. Korzystanie z publicznej telewizji naziemnej wymaga jedynie opłacenia abonamentu RTV. Wiele osób tego jednak nie robi, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Niska cena i dostępność to ogromne zalety. Wada? Ograniczona liczba programów.

W podobny sposób możemy też uzyskać dostęp do płatnych platform - tak zwanej “kablówki”. Tu liczba programów i cena w dużej mierze zależy jednak po prostu od oferty operatora.

Telewizja przez Internet

Stwierdzenie, że w Internecie znajdziemy wszystko, nie jest dalekie od prawdy. Również kanały telewizyjne niemal każdej stacji możemy odbierać w ten sposób. Polską telewizję najczęściej możemy natomiast oglądać jedynie z terenu RP. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku innych krajów, czego powodem są blokady regionalne. Można je obejść korzystając z sieci prywatnych VPN.

Jeśli chcesz oglądać legalną telewizją z dowolnego miejsca na świecie, możesz też po prostu wykupić dostęp do określonego pakietu programów. Sporo firm ma dziś taką ofertę, a ceny za najtańsze pakiety są bardzo niskie (kilkanaście, a nawet kilka złotych miesięcznie).

Serwisy z filmami i serialami VOD

Ostatnia alternatywa dla wymagającego ustawienia anteny satelitarnej oglądania telewizji jest już bardzo popularna. Mowa oczywiście o serwisach VOD, jak Netflix, Disney+, HBO Max, czy Amazon Prime Video. Wystarczy wybrać jedną z ofert i opłacać ją w każdym miesiącu. Ceny VOD w Polsce to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych na miesiąc. Największą zaletą jest fakt, że nie musimy się tu trzymać żadnego programu telewizyjnego. Kiedy mamy ochotę, po prostu włączamy serial lub film. Ale, trzeba mieć dostęp do w miarę szybkiego internetu.