Nie uwierzysz, co odjaniepawli Jan Paweł. Zwiastun 2. sezonu “1670” jest już dostępny. Otrzymaliśmy też jego przybliżoną datę premiery na Netflix.

1670: sezon 2 – nowy zwiastun hitowego serialu Netflixa

“1670” to jedna z najbardziej udanych, polskich produkcji oryginalnych Netflixa i jedna z najbardziej oczekiwanych kontynuacji 2025 roku. Serial prosto ze wsi Adamczycha pokochały miliony widzów nad Wisłą, którzy docenili jego sarkastyczny humor i lokalne konteksty. Wysokie oceny i wyniki oglądalności produkcji nie pozostawiły wyboru – sezon 2. po prostu musiał powstać. Od jakiegoś czasu wiadomo, że zobaczymy go jeszcze w tym roku. Przybliżoną datę premiery poznaliśmy jednak dopiero teraz.

Ujawniono ją wraz z nowym, klimatycznym zwiastunem, który przenosi nas do Adamczychy, jakiej nie znamy. Błotnistą scenerię zastąpiła ta skąpana w letnim słońcu. Niezmienny pozostaje za to Jan Paweł, wyraźnie zadowolony z efektów poczynionej przez siebie pracy:

O czym jest 2. sezon 1670?

W oficjalnym opisie do sezonu 2. “1670” czytamy:

Gdy lato w Adamczysze trwa w najlepsze, Jan Paweł podejmuje decyzje o zorganizowaniu dużego wydarzenia, które ma zapewnić mu objęcie ważnego politycznego stanowiska. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się jednak trudniejsze, niż przypuszczał.

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez scenarzystę produkcji, Jakuba Rużyłło, nie obędzie się bez zaskoczeń:

W drugim sezonie historie naszych bohaterów zostały pogłębione, a wprowadzenie nowych miejsc i postaci sprawia, że akcja jest bardziej dynamiczna. Nie wspominając o kolejnej politycznej fantazji Jana Pawła, zagranicznych wakacjach Adamczewskich i odmienionym obrazie Adamczychy, do której zawitało lato. Czujemy, że jest sporo przestrzeni do tego, by wciąż móc zaskakiwać fanów.

1670: sezon 2 – kiedy premiera na Netflix?

Data premiery sezonu 2. “1670” na Netfliksie została oznaczona na jesień 2025 roku, a zatem na później, niż przewidywano. Na dalsze szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Możemy być jednak pewni, że czas ten umilą nam kolejne, barwne zapowiedzi z Rzeczpospolitej szlacheckiej.

Źródło: Netflix