Ostatnie lata znacząco odmieniły odbiór polskiego kina – zarówno na rodzimej widowni, jak i za granicą. Kilka prawdziwych perełek znajdziecie również w bibliotece Netflixa, który już od jakiegoś czasu konsekwentnie stawia na współpracę z naszymi twórcami.

Przed Wami najlepsze polskie filmy na Netflix – te nowsze i o wykutej przez czas pozycji. Znajdziecie tu inspirujące biografie i historie mocno osadzone w lokalnych kontekstach. Nie zabraknie konfrontacji z trudnymi tematami i prób zrozumienia naszej narodowej tożsamości. TOP 10 słodko-gorzkich, acz niewątpliwie zasługujących na uwagę tytułów – poniżej.

Polskie filmy na Netflix – ranking

Twój Vincent

Najlepsze polskie filmy na Netflix otwiera niezwykła pod względem formy produkcja – “Twój Vincent” DK i Hugh Welchmanów (“Chłopi”).

Zrealizowana techniką malarską, pełnometrażowa animacja, na którą złożyło się 65 000 klatek autorstwa 125 zawodowych malarzy z całego świata, nawiązuje do charakterystycznego dla Vincenta postimpresjonizmu, kreśląc przed widzem intymny obraz życia i śmierci artysty. Ta ostatnia aż do dzisiaj pozostaje przedmiotem licznych teorii, ściśle związanych z portretem psychologicznym samego Van Gogha. Swoją perspektywę na to tragiczne wydarzenie postanowili zaprezentować także twórcy “Twój Vincent”, poruszając się na granicy dramatu i kryminału.

Boże Ciało

Zastanawiając się, jakie polskie filmy na Netflix obejrzeć, koniecznie weźcie pod uwagę “Boże Ciało” Jana Komasy (“Miasto 44”, “Sala samobójców. Hejter”). Ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, polski kandydat do Oscara z 2019 roku ukazuje poruszającą historię chłopaka z poprawczaka, który po warunkowym zwolnieniu udaje się do jednej ze wsi, aby… udawać tam księdza. Jego wrażliwość i bezkompromisowość okazują się papierkiem lakmusowym dla szczerości wierzeń lokalnej społeczności, zmuszając jej członków do konfrontacji z trudną prawdą na ich własny temat.

W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia.

Zimna wojna

Melodramatyczne, polecane polskie filmy na Netflix to kategoria, w której bez wątpienia króluje “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego (“Lato miłości”, “Kobieta z piątej dzielnicy”). Trzykrotnie nominowany do Oscara tytuł przenosi widza do pełnej napięć Europy z okresu zimnej wojny, na tle której rozwija się burzliwa relacja dwojga głównych bohaterów – utalentowanego kompozytora oraz członkini zespołu ludowego. Dzielące ich różnice działają na nich jak magnes, dostarczając widzowi nieustannej, emocjonalnej sinusoidy, a realia powojennego bloku komunistycznego nie dają szansy na stabilizację.

W rolach głównych: Tomasz Kot i Joanna Kulig.

Znachor

Przed Wami prawdziwy fenomen, kiedy chodzi o najnowsze polskie filmy na Netflix. Debiutująca niedawno adaptacja klasycznej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza podbiła serca rodzimej widowni, co wydawało się zadaniem o tyle karkołomnym, że w oczach milionów Polaków jedynym słusznym, filmowym obrazem o Znachorze był dotychczas ten w reżyserii Jerzego Hoffmana (“Ogniem i mieczem”, “Potop”, “1920 Bitwa Warszawska”) z 1982 roku.

Jeżeli więc jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z dziełem Michała Gazdy (“Wataha”, “Odwróceni. Ojcowie i córki”, “Świadek koronny”), gorąco polecamy – zwłaszcza przez wzgląd na świetny, pierwszoplanowy występ Leszka Lichoty w roli Profesora Rafała Wilczura.

Pokłosie

Pora na warte obejrzenia, polskie filmy na Netflix dla fanów thrillerów kryminalnych. “Pokłosie” w reżyserii i według scenariusza Władysława Pasikowskiego (“Psy”, “Jack Strong”) to kolejny już w naszym zestawieniu tytuł, który zanurza widza w realiach lokalnej, polskiej społeczności. I tym razem na jaw wychodzą mroczne sekrety, których echo wybrzmiewa po latach w atmosferze uprzedzeń i nieufności. Okazją do ich obnażenia staje się zaś konflikt brata Franciszka Kaliny z mieszkańcami wsi.

W rolach głównych: Ireneusz Czop i Maciej Stuhr.

Johnny

Dobre polskie filmy na Netflix w ubiegłym roku zasilił “Johnny” – produkcja oparta na faktach, będąca świadectwem Patryka Galewskiego, którego życie nieodwracalnie odmieniła znajomość z księdzem Kaczkowskim.

Jako młody chłopak Patryk był kryminalistą, w związku z czym usłyszał też wyrok prac społecznych. W taki właśnie sposób trafił do hospicjum prowadzonego przez Kaczkowskiego, który stał się jego nauczycielem empatii, czułości i pogody ducha, ostatecznie zaś – podopiecznym.

Reżyserem tytułu jest Daniel Jaroszek. W rolach głównych wystąpili Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Jeżeli celujecie w najlepsze, polskie filmy gangsterskie Netflixa, wartą Waszej uwagi pozycją jest “Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, która – jak sugeruje sam tytuł – znajduje pokrycie w faktach.

To nie pierwszy przypadek, gdy otrzymujemy wgląd w polską rzeczywistość – tym razem z lat 70. i następnych ubiegłego wieku. Na ich przestrzeni uczestniczymy w podróży do samopoznania głównego bohatera, która prowadzi go do mafijnego półświatka wielkich możliwości i nie mniejszych demonów.

Film wyreżyserował Maciej Kawulski (“Jak pokochałam gangstera”, “Underdog”). W roli głównej wystąpił Marcin Kowalczyk.

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Kolejny polski film i kolejna biografia w naszym rankingu. “Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” obrazuje nierówną walkę z systemem o lepsze jutro dla milionów par, którą stoczyła tytułowa bohaterka – najsłynniejsza seksuolożka czasów PRL-u. Książka jej autorstwa zrewolucjonizowała podejście do seksualności społeczeństwa nad Wisłą. Zanim jednak, musiała przemierzyć długą, wyboistą drogę, ufundowaną przez ówczesny układ sił politycznych.

W roli głównej wystąpiła Magdalena Boczarska. Reżyserką produkcji jest Maria Sadowska (“Dziewczyny z Dubaju”, “Dzień kobiet”).

Kler

Od rodzimych problemów społecznych wzroku nie odwraca również “Kler” – głośny film Wojciecha Smarzowskiego (“Róża”, “Wołyń”, “Dom zły”) z 2018 roku. Jego akcję zorientowano wokół doświadczeń trzech duchownych o wspólnej przeszłości, z których każdy mierzy się z innymi wyzwaniami. Dla jednego jest to status quo w strukturach kościelnych, uniemożliwiający mu awans, dla innego – ludzka słabość, dla jeszcze innego – ostracyzm ze strony lokalnej społeczności. Ponowne spotkanie na dobre odmieni ich dalszy los.

W rolach głównych: Jacek Braciak, Robert Więckiewicz i Arkadiusz Jakubik.

Fenomen

Tegoroczną, wartą uwagi propozycją, która wzbogaciła polskie, filmowe nowości Netflixa, jest również “Fenomen” – dokument biograficzny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurku Owsiaku.

Aktywista, w szczery jak nigdy wcześniej sposób, ujawnia w nim kulisy swojej przemiany z beztroskiego hipisa w lidera największego ruchu obywatelskiego w Polsce. Nie abstrahuje przy tym od tematów, które doświadczyły go osobiście, takich jak hejt i tragiczna śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

