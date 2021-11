4,7 na 5 – z taką notą recenzencki stół Jakuba opuściła gra Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Jeśli dobrze wspominasz ten tytuł, to przygotuj się na gorące mikołajki w tym roku.

Aiko’s Choice to tytuł dodatku do Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Pięć lat po premierze gry Shadow Tactics: Blades of the Shogun na rynku zadebiutuje samodzielny dodatek do niej, zatytułowany Aiko’s Choice. Już za nieco ponad miesiąc będziemy mogli powrócić do tej rewelacyjnej strategii taktycznej i wziąć udział w nowej przygodzie osadzonej w tym samym klimacie.

W Aiko’s Choice ponownie trafimy do feudalnej Japonii, by jako tytułowa bohaterka połączyć siły z sojusznikami i stanąć do walki ze swoim byłym sensei, przebiegłą Lady Chiyo. Na kampanię złożą się 3 misje główne oraz kilka przerywników, a my będziemy musieli – jak zwykle – wykazać się sprytem i umiejętnością działania po cichu.

Na dobry początek obejrzyjmy sobie zwiastun…

Zobacz oficjalny trailer Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice:

Kiedy premiera Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice?

Gra Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice zadebiutuje już 6 grudnia na PC. Nie wiadomo na razie, czy trafi też na konsole, ale „podstawka” ukazała się i na Xbox One, i na PlayStation 4, więc nie jest to wykluczone. Oczywiście z racji tego, że jest to samodzielny dodatek, nie trzeba posiadać „bazy” z 2016 roku.

Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Mimimi zapowiada, że będzie to ostatni dodatek do Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Po jego premierze w pełni skoncentruje się na pracach nad zupełnie nową grą, którą tworzy ze wsparciem Kowloon Nights. O projekcie, którego nazwa kodowa to Süßkartoffel nie wiemy na razie nic, poza tym, że będzie to (bez zaskoczenia) strategia taktyczna.

Źródło: Mimimi, GamingBolt