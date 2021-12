Chociaż najwięksi fani społeczności już wydają się niecierpliwi, trudno mieć większe pretensje o to, że NetherRealm Studios nie ogłasza nowego Mortal Kombat.

Nowy Mortal Kombat raczej nieprędko

O aktualnych planach związanych z chyba najpopularniejszą serią bijatyk wypowiedział się jej ojciec, Ed Boon. A może to nawet nieco przesadzone stwierdzenie, bo komentarz rzucony w kierunku zniecierpliwionych fanów nie mówi o tym co będzie, ale czego przynajmniej w najbliższym czasie nie należy się spodziewać. Ed Boon docenia entuzjazm związany z następną grą swojego studia, ale jednocześnie zaznacza, że obecnie jest ono dalekie od gotowości do oficjalnego ogłoszenia. O szczegółach, jak być może się domyślacie, nie może natomiast mówić publicznie.

Tu pojawia się jednak pytanie, czy to rozczarowanie? Tak twierdzą pewnie wspomniani najwięksi fani społeczności, w ten sposób przedstawiają to nawet niektóre media. Warto chyba uwzględnić, że poszczególne odsłony Mortal Kombat nie starzeją się przesadnie szybko, a Mortal Kombat 11 (ostatnia do tej pory część) pojawił się w 2019 roku. Co więcej, w kolejnych miesiącach doczekał się sporej dawki dodatkowej zawartości, w tym sporego rozszerzenia Aftermath i tak ciekawych postaci jak Rambo czy Terminator. Krótko mówiąc, nadal można się tu dobrze bawić.

A może jednak teraz kolej na Injustice?

Pytania mogą pojawiać się głównie z racji faktu, że rozwój Mortal Kombat 11 dobiegł już końca i przedstawiciele NetherRealm Studios zaczęli wspominać o nowym projekcie. Jak jednak widać, póki co go nie poznamy.

Mortal Kombat jest pewniakiem jeśli chodzi o to studio, marka ma na tyle dużą rozpoznawalność i grono fanów, że każda odsłona sprzedaje się przynajmniej dobrze. Być może teraz ich nawet jeszcze przybędzie, bo w kinach jednym z największych tegorocznych sukcesów okazał się nowy film Mortal Kombat.

Nie tylko z tych powodów mniej prawdopodobne wydaje się kolejne Injustice również rozwijane przez NetherRealm Studios. Chyba jeszcze dalej jest natomiast do zupełnie nowej marki. Co Wy widzielibyście teraz najchętniej?

Źródło: NetherRealm Studios