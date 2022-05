She Hulk: Attorney at Law będzie komediowym serialem w uniwersum Marvela. Powstaje z myślą o platformie Disney+. Obejrzyj jego pierwszy zwiastun.

Zobacz pierwszy zwiastun She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: Attorney at Law – taki tytuł nosi najnowszy serial Marvela i zarazem pierwszy oryginalny serial Disney+, który pojawi się w Polsce równocześnie ze światową premierą: 17 sierpnia 2022 roku. Poniżej możesz zobaczyć pierwszy oficjalny zwiastun, a pod nim – to, co już wiemy na temat tej produkcji.

Co wiemy już o serialu She-Hulk?

She-Hulk: Attorney at Law to superbohaterski serial komediowy z Tatianą Maslany w tytułowej roli. Obok niej na ekranie zobaczymy też między innymi Marka Ruffalo (Hulk) i Tima Rotha (Abomination). Scenariusz napisała Jessica Gao, reżyserski duet tworzą natomiast Kat Coiro i Anu Valia. Na pierwszy (i – jak wszystko na to wskazuje – nieostatni) sezon złoży się 9 odcinków.

Uwaga: spoilery do końca akapitu. Fabuła serialu będzie się koncentrować na postaci Jennifer Walters – pracującej w Nowym Jorku prawniczki po trzydziestce, która w wyniku wypadku potrzebuje transfuzji krwi. Pomoże jej Bruce Banner, w czego efekcie uczyni z niej jednak tytułową She-Hulk. Jak się pewnie domyślasz – trochę skomplikuje jej to życie. Jak bardzo? Serial przyniesie odpowiedź.

Disney+ mekką miłośników Marvela

She-Hulk: Attorney at Law będzie pierwszym premierowym serialem Disney+ w Polsce. Abonenci usługi, która w naszym kraju zadebiutuje już 14 czerwca, będą mogli obejrzeć również poprzednie produkcje Marvela, takie jak WandaVision, Loki, What If…?, Falcon i Zimowy Żołnierz, Hawkeye czy Moon Knight, a także Ms. Marvel (z globalną premierą 8 czerwca).

