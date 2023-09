7 najlepszych aplikacji dla kierowców

hociaż ręce kierowcy nie powinny zajmować się podczas jazdy obsługą smartfona, to istnieją aplikacje niezwykle przydatne dla kierowców.

Niektóre z nich są pomocne podczas podróży, inne ułatwiają dbanie o samochód, a jeszcze inne pomagają w ograniczaniu wydatków na auto. Poniżej prezentujemy kilka przydatnych aplikacji, które mogą być dla kierowców szczególnie interesujące.

Mapy Google – znajdź cel swojej podróży

Mapy Google są podstawą, którą zna zapewne przeważająca większość kierowców. Aplikacja jest przydatna nie tylko do wyznaczania trasy do miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Pozwala też szybko znaleźć np. najbliższy otwarty serwis wulkanizacyjny w sytuacji, gdy nasze opony ulegną przebiciu. Można dzięki niej również szybko znaleźć, chociażby restaurację oferującą naszą ulubioną kuchnię, bez konieczności szukania jej adresu w przeglądarce i przepisywania go do nawigacji. Podobnie jak inne usługi Google aplikacja jest darmowa.

Yanosik – ostrzeżenia od kierowców dla kierowców

Yanosik to aplikacja do nawigacji, którą kierowcy w Polsce darzą szczególną sympatią. Źródłem jej popularności jest rozbudowany system ostrzegania o fotoradarach, kontrolach drogowych, wypadkach, czy innych niespodziewanych utrudnieniach w ruchu. Informacje o niepożądanych sytuacjach na drogach są dodawane przez kierowców przejeżdżających daną trasą i potwierdzane przez kolejnych kierujących. W efekcie każdy raport jest szybko weryfikowany. Yanosik pozwala też znaleźć użyteczne miejsca jak np. stacje benzynowe.

Waze – jeszcze jedna nawigacja z przydatnymi funkcjami

Waze to również aplikacja z nawigacją, która podobnie jak Yanosik pozwala poinformować innych kierowców o utrudnieniach na drodze. Jej zaletą jest obliczanie czasu trwania podróży na podstawie aktualnych sytuacji na drodze, a nie tego, jaki czas podróży występuje zazwyczaj na danej trasie. Atutem Waze jest także możliwość połączenia z aplikacjami muzycznymi, co pozwala zmieniać utwory bez konieczności minimalizowania map i przełączania się na inną aplikację.

Android Auto – połącz telefon z samochodem

Android Auto to aplikacja dla kierowców korzystających ze smartfonów z tym właśnie systemem operacyjnym. Aplikacja zapewnia dostęp do kluczowych funkcji w telefonie z poziomu komputera pokładowego samochodu. Umożliwia to m.in. wysyłanie SMS-ów za pośrednictwem poleceń głosowych, czy wykonywanie podczas jazdy połączeń bez konieczności sięgania ręką po smartfona. Po połączeniu samochodu ze smartfonem przez Android Auto mamy również możliwość wyświetlenia nawigacji z innych aplikacji – np. z Map Google czy Yanosika – na wyświetlaczu systemu multimedialnego w samochodzie.

Fuelio – oblicz ile wydajesz na samochód

Aplikacja Fuelio pozwala oszacować, jakie są nasze wydatki związane z samochodem. Aplikacja umożliwia także wyszukanie najtańszych stacji benzynowych oraz monitorowanie kwot, jakie wydajemy na paliwo. Dzięki temu można stosunkowo szybko wychwycić np. awarię wywołującą nadmierne zużycie paliwa. Ponadto w Fuelio możemy też uwzględniać koszty napraw naszego auta, co daje bardziej kompletny obraz wszystkich wydatków na nasze cztery kółka.

wRazieWu – oby nigdy nie była potrzebna

Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android. Jej funkcje stają się użyteczne, gdy nasz samochód odmawia posłuszeństwa na drodze, czy to wskutek awarii, czy kolizji. Aplikacja pozwala zamówić pomoc drogową, sprawdzić dostępność części w okolicznych sklepach i serwisach, a nawet skonsultować się z prawnikiem w kwestii zaistniałej sytuacji drogowej.

OBDeleven – monitoruj stan swojego samochodu

OBDeleven to aplikacja służąca do obsługi urządzenia diagnostycznego tej firmy. Po wpięciu urządzenia w gniazdo OBD i połączeniu się przez aplikację otrzymujemy dostęp do mnóstwa istotnych informacji o stanie naszego samochodu. OBDeleven pozwala śledzić i obsługiwać m.in. kody błędów, stan akumulatora, informacje o silniku, informacje o jednostce sterującej, a także umożliwia prowadzenie mailowego dziennika informacji diagnostycznych.

