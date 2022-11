Komunikator Signal otrzymał aktualizację, a wraz z nią nie tylko kilka drobnych poprawek, ale też pewną nowość. Użytkownicy mają teraz możliwość dodawania Relacji.

Signal z Relacjami

Signal jest często opisywany jako rozwiązanie dla osób, które cenią sobie swoją prywatność. Bez wątpienia należy on do jednych z najlepszych darmowych komunikatorów, a teraz otrzymał ciekawą funkcję. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę, w komunikatorze dostępne są już Stories, czyli mówiąc po polsku Relacje. Samo rozwiązanie nie jest niczym nowym - warto wspomnieć chociażby o relacjach na Facebooku czy Instagramie. Krótkie klipy można również znaleźć na YouTube.

Stories, które pojawią się w komunikatorze Signal, będą podobne do tych znanych ze Snapchata. Dodane filmiki, zdjęcia i teksty będą zatem automatycznie znikać po 24 godzinach od ich publikacji (można je też usunąć przed tym czasem). Jest to odpowiedź na prośby od użytkowników, którzy właśnie tej funkcji oczekiwali w serwisie.

Jak korzystać ze Stories?

Korzystanie z Relacji w Signalu jest proste. W najnowszej aktualizacji aplikacji (dostępnej już na iOS oraz Androida) dodana została do ekranu głównego ikona dedykowana Stories. Klikając w nią można przenieść się do sekcji, gdzie można obejrzeć opublikowane Relacje oraz dodać nowe. Oczywiście funkcję można również wyłączyć, wystarczy tylko zmienić ustawienia (Ustawienia -> Relacje -> Wyłącz Relacje). Jednak w takim przypadku nie ma już możliwości oglądania Relacji swoich znajomych.

Twórcy Signala podkreślają, iż Stories, jak i cały komunikator, są w pełni szyfrowane i dostęp do nich ma tylko dany użytkownik oraz osoby, którym zostały udostępnione. Co więcej, można ręcznie ukrywać swoje Stories przed wybranymi użytkownikami lub wręcz przeciwnie - wysyłać je do wszystkich osób także w czatach grupowych.

Relacje mogą wydawać się dużą zmianą dla Signala, ale w rzeczywistości są po prostu kolejnym sposobem komunikowania się z ludźmi, z którymi już rozmawiasz. Nie chodzi o budowanie obserwowania lub wzmacnianie treści w celu zaangażowania. Naszym celem jest i zawsze było ułatwianie prywatnych, intymnych rozmów między Tobą a osobami, które są dla Ciebie ważne.

Źródło: signal