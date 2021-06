Cooler Zalman CNPS10X Performa powraca w odświeżonej wersji! Mamy otrzymać dobre i niedrogie chłodzenie, które sprosta najwydajniejszym procesorom Intel i AMD.

Chłodzenia Zalman CNPS10X Performa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – to jeden z kultowych coolerów CPU, który kilka lat temu cieszył się ogromną popularnością wśród entuzjastów. Co oferuje odświeżona wersja?

Zalman CNPS10X Performa ST – niepozorne chłodzenie dla wydajnych procesorów

Nowa wersja Performy wygląda dosyć niepozornie. Producent zastosował wieżowy radiator z czterema miedzianymi ciepłowodami oraz turbinowy wentylator o średnicy 135 mm (bazuje on na łozysku typu EBR). Nie znajdziemy tutaj podświetlenia czy innych dodatkowych „upiększaczy”.

Producent chwali się, że zastosowane „śmigiełko” ma cechować się bardzo dobrą wydajnością, a przy tym cechować się bardzo wysoką kulturą pracy – w swoich materiałach porównuje jego głośność do szeptu czy poziomu szumów cichej, pozbawionej ruchu ulicy.

Konstrukcja została przystosowana do procesorów o współczynniku TDP do 180 W – teoretycznie powinno to wystarczyć do schłodzenia nawet topowych układów Intel Core i9 lub AMD Ryzen 9. Co ważne, cooler zachowuje kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM i powinien się zmieścić nawet w obudowach typu midi tower.

Specyfikacja chłodzenia Zalman CNPS10X Performa ST

radiator: wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 4x 6 mm (miedziane)

wentylator: 135 mm (EBR)

obroty wentylatora: 700 - 1500 RPM

wydajność wentylatora: 75,16 CFM

generowany hałas: do 27 dB

kompatybilność: Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD: AM4

wydajność: do 180 W TDP

wymiary: 135 x 95 x 155 mm

waga: 860 g

Zalman CNPS10X Performa ST – dobre chłodzenie w niewygórowanej cenie

Zalman CNPS10X Performa ST niebawem trafi do sprzedaży – według udzielonych nam informacji za chłodzenie trzeba będzie zapłacić około 180 złotych (w zestawie znajdziemy dobrej klasy pastę termoprzewodzącą Zalman ZM-STC8). Teoretycznie zatem powinniśmy otrzymać ciekawą propozycję ze średniej półki.

Źródło: Zalman