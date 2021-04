Nowe chłodzenie SilentiumPC ma oferować dobre osiągi, cechować się wysoką kulturę pracy, a przy tym wyróżniać się niewygórowaną ceną. Dobre parametry mają być m.in. zasługą zastosowania rewolucyjnej technologii Synergy Cooling.

SilentiumPC Fera 3 to jedno z kultowych chłodzeń dla procesorów, ale od jego premiery minęło już kilka lat (podstawowa wersja coolera została wprowadzona w 2016 roku). Producent przygotował zatem nową wersję Fery, która ma oferować jeszcze lepsze parametry.

SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan

Producent przygotował dwie wersje coolera: SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan. Chłodzenia bazują na tej samej konstrukcji, ale różnią się zastosowanymi wentylatorami – zwykła wersja korzysta z jednego wentylatora, natomiast w wersji Dual Fan zastosowano dwa modele w konfiguracji push-pull.

Fera 5 korzysta z nowego projektu radiatora z gęściej upakowanymi żeberkami (zastosowano tutaj specjalnie wyprofilowane krawędzie natarcia, przez co ma się tworzyć swoisty tunel dla tłoczonego powietrza.). Ciepło z procesora przekazywane jest za pomocą czterech miedzianych rurek cieplnych o średnicy 6 mm (dzięki bezpośredniemu stykowi z układem, mają one lepiej odprowadzać ciepło).

Nowe chłodzenie to także nowy wentylator Fluctus 120 PWM z łożyskiem FDB. Konstrukcja wyróżnia się charakterystycznymi łopatkami o ząbkowanych krawędziach, które zapewniają wysokie ciśnienie statyczne (dopasowane do tak gęstego radiatora), bardzo duży przepływ powietrza, a przy tym cechować się wysoką kulturą działania. Wentylator oferuje pasywny tryb działania, a na rogach zastosowano elementy tłumiące drgania.

Ciekawostką jest także zastosowanie projektu Synergy Cooling (na który został złożony wniosek patentowy) – projektanci zastosowali specjalnie dobrany kształt i gęstość upakowania finów, a także unikatową technologię zawartą w wentylatorach Fluctus 120 PWM.

Producent chwali się nowym systemem montażu, który poprawia docisk chłodzenia do procesora. Zastosowana konstrukcja umożliwia przykręcenie coolera w orientacji pionowej lub poziomej, a do tego jest łatwiejsza w montażu (zapinki pasują do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD). W zestawie znajduje się tubka pasty termoprzewodzącej Pactum PT3, a w zwykłej wersji coolera też klipsy montażowe dla drugiego wentylatora.

Model SilentiumPC Fera 5 SilentiumPC Fera 5 Dual Fan Radiator Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 4x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane) Wentylator Fluctus 120 PWM 2x Fluctus 120 PWM Obroty wentylatora 300 - 1800 RPM 300 - 1800 RPM Kompatybilność AMD FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4

Intel LGA 775, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 Wydajność TDP 220 W TDP 220 W Wymiary / waga 155×102×77 mm / 555 g 155×127×77 mm / 665 g Cena 119 zł 149 zł

Cena chłodzenia SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan

Sugerowane ceny nowych coolerów nie są specjalnie wygórowane – zwykły model SilentiumPC Fera 5 został wyceniony na 119 złotych, natomiast model SilentiumPC Fera 5 Dual Fan kosztuje 149 złotych. Warto dodać, że producent udziela na chłodzenia 6-letniej gwarancji.

Źródło: SilentiumPC

