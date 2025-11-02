Android 17 z bardziej zaawansowanym Always On Display? Google coś gotuje

Android 17 może otrzymać najbardziej rozbudowany tryb AOD na rynku, który pozwoli umieścić na zablokowanym ekranie coś więcej niż zegar i proste widżety.

Serwis Android Authority przeanalizował kod Androida i odkrył, że Google pracuje nad nową wersją funkcji Always On Display. Ma ona umożliwić uruchamianie na zablokowanym ekranie pełnoekranowych aplikacji z monochromatycznym interfejsem.

Niezależnie ekipa serwisu zauważyła, że w Mapach Google zaszyty jest nowy tryb bardzo niskiego zużycia energii, po aktywacji którego interfejs staje się czarno-biały. Bliższe oględziny kodu wykazały, że nowe funkcje są najpewniej ze sobą powiązane. Mapy Google w przyszłości mogą więc pozwolić na wyświetlenie nawigacji na zablokowanym ekranie, z czarnym tłem i niską częstotliwością odświeżania, co powinno pozwolić na znaczne wydłużenie czasu pracy aplikacji na jednym ładowaniu.

Android 17 z nowym AOD?

Na razie wiadomo jedynie tyle, że Google eksperymentuje z nowym rozwiązaniem, ale jego dalsze losy nie są znane. W przeszłości zdarzało się, że twórcy Androida porzucali rozwijane funkcje lub wprowadzali je do finalnej wersji systemu całe lata po pojawieniu się pierwszych przecieków.

Tryb oszczędzania energii w Mapach Google (fot. Android Authority)

Aplikacje w trybie AOD zdają się być jednak na dość zaawansowanym stadium rozwoju, dlatego Android Authority spekuluje, że nowa funkcja może trafić do nadchodzącego Androida 17. Oczekuje się, że zostanie on wydany na pierwsze smartfony w połowie przyszłego roku.