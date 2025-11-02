Kiedy Samsung pokaże Galaxy S26? Wyciekła dokładna data premiery

Kolejne źródło potwierdza, że Samsung zaliczył opóźnienie. Nowy flagowiec prawdopodobnie pojawi się później niż zwykle.

Jak donosi koreański serwis MoneyToday, premiera serii Galaxy S26 została zaplanowana na 25 lutego. Źródłem tej informacji mają być anonimowi pracownicy Samsunga.

Samsung Galaxy S26 opóźniony

Dotychczas wszystkie smartfony z linii Galaxy S2x prezentowane były w styczniu lub na początku lutego. 25 lutego czyniłby z Galaxy S26 najpóźniejszą premierę od czasu Galaxy S9 z 2018 roku.

Według wcześniejszych przecieków, przyczyną opóźnienia są planowane zmiany w ofercie, do których prawdopodobnie ostatecznie nie dojdzie. Samsung chciał ponoć, by na start nowa seria flagowców reprezentowana była przez podstawowy model S26, topowy S26 Ultra oraz smukły Galaxy S26 Edge. Niezadowalające wyniki sprzedaży tegorocznego modelu Galaxy S25 Edge i chłodne przyjęcie konkurencyjnego iPhone'a Air miało jednak zmotywować Koreańczyków do porzucenia tych planów i wznowienia pracy nad anulowanym wcześniej Galaxy S25 Plus, co wydłużało cały proces rozwojowy.

Samsung Galaxy S25, S25 Edge (anulowany) i S25 Ultra - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Wygląda więc na to, że przyszłoroczna linia niezmiennie obejmie warianty Galaxy S26, S26 Plus oraz S26 Ultra. Oczekuje się, że tym razem wszystkie napędzane będą przez autorski układ Exynos 2600, przynajmniej na niektórych rynkach. W ostatnich latach dla wersji Ultra rezerwowane były czipy Snapdragon 8.