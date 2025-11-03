Ich konsole robią furorę. Teraz szykują smartfon dla graczy

Ayaneo po raz pierwszy bierze się za nową dla siebie kategorię produktową. Popularny producent sprzętu dla graczy pracuje nad smartfonem.

Ayaneo to relatywnie młoda firma z Chin, bo pierwsze kroki na rynku przenośnych konsol zaczęła stawiać w 2020 roku. Producent ten słynie z wyjątkowo zróżnicowanego portfolio.

W aktualnej ofercie Ayaneo znajduje się ponad 30 modeli różniących się formą, wydajnością, systemem operacyjnym czy przeznaczeniem. Od wydajnych handheldów z Windowsem, przez proste konsolki z Androidem, aż po wyspecjalizowany sprzęt retro, nawiązujący swoim designem do branżowych klasyków.

Ayaneo Phone nadchodzi

Niestety szczegóły na temat nowego telefonu są skąpe. Oprócz garści marketingowych frazesów o "telefonie komórkowym spotykającym duszę przenośnego urządzenia do gier", Ayaneo zaprezentowało jedynie zarys obudowy. Po rozjaśnieniu widać na niej fizyczne triggery oraz podwójny aparat.

Więcej szczegółów na temat Ayaneo Phone’a ma zostać ujawnionych “wkrótce”. Wtedy przekonamy się, czy będzie on godnym rywalem dla ROG Phone’ów i RedMagiców tego świata.