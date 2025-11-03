Rekord pobity. Oto najlżejsze okulary AR na świecie

Lenovo wprowadza na rynek (na razie tylko chiński) swoje najnowsze okulary, które odbijają jednemu z rywali tytuł najlżejszych okularów AR. Choć nie obyło się bez funkcjonalnych kompromisów.

Lenovo AI Glasses V1 ważą raptem 38 g, czyli 10 g mniej niż dotychczasowy rekordzista - Rokid Glasses. Sprzęt Lenovo, w przeciwieństwie do konkurenta, nie ma jednak wbudowanego aparatu do robienia zdjęć i kręcenia wideo.

Okulary Lenovo mają za to monochromatyczne wyświetlacze, głośniki stereo, zestaw mikrofonów i czujnik dotyku w zauszniku. Dzięki temu potrafią:

wyświetlać powiadomienia z telefonu;

zapewniać rozmowę z wirtualnym asystentem AI;

wyświetlać tłumaczenia w czasie rzeczywistym;

wyświetlać nawigację;

odtwarzać muzykę;

wyświetlać przygotowany wcześniej tekst podczas wystąpień publicznych.

Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu Lenovo AI Glasses V1 potrafią pracować 250 godzin w trybie czuwania, 2 godziny i 35 minut w trybie odtwarzania muzyki lub 3 godziny i 52 minuty w trybie telepromptera. Pełne ładowanie ba trwać 45 minut.

Cena Lenovo AI Glasses V1 w Chinach to 3999 juanów, czyli równowartość 2080 zł. Na razie nie wiadomo, czy okulary będą dostępne globalnie.

Lenovo AI Glasses V1 to cios w Rokid Glasses

Latem firma Rokid uruchomiła na Kickstarterze kampanię, której celem było sfinansowanie produkcji pierwszej partii “najlżejszych okularów AR na świecie”. Projekt okazał się spektakularnym sukcesem, bo społeczność przeznaczyła ponad 14 mln zł.

Wysyłkę Rokid Glasses zaplanowano jednak na połowę listopada. Oznacza to, że w momencie, w którym trafią do pierwszych klientów, nie będą już najlżejsze, choć oczywiście wciąż bronią się obecnością aparatu, którego w sprzęcie Lenovo zabrakło.