Nie tylko GeForce’y – pokazał spaloną wtyczkę w Radeonie RX 9070 XT

Problemy ze spalonymi wtyczkami 16-pin nie dotyczą już tylko kart GeForce. Podobny przypadek znowu pojawił się w Radeonie RX 9070 XT. Sapphire prowadzi analizę – podobno to już trzeci taki przypadek w tym modelu.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że problemy ze spalonymi wtyczkami zasilania 16-pin występują głównie w kartach graficznych GeForce RTX 4000 i RTX 5000. NVIDIA tłumaczyła te awarie niedokładnym podłączaniem złącza 12VHPWR do gniazda w karcie, jednak coraz częściej podobne problemy dotyczą także nowszego standardu 12V-2×6. Co więcej, również w naszej redakcji doszło do spalenia wtyczki w karcie GeForce RTX 5090.

Wygląda jednak na to, że podobny problem może dotyczyć również niektórych kart Radeon, w których zastosowano nowsze złącze 16-pin zamiast tradycyjnych 8-pinowych. W serwisie Reddit pojawił się kolejny przypadek takiej usterki.

Spalona wtyczka w Radeonie

Użytkownik ProfessionalHost3913 opublikował na forum Reddit zdjęcia stopionego 16-pinowego złącza zasilania w adapterze, którego używał do zasilania karty Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT. W polskich sklepach taki model kosztuje ok. 3 tys. zł – to jedna z topowych wersji Radeona RX 9070 XT.

Z opisu usterki wynika, że karta została zakupiona kilka miesięcy temu. Użytkownik początkowo zauważył, że komputer zaczął się wyłączać podczas grania w wymagające tytuły, takie jak Battlefield 6, Cyberpunk 2077 czy The Outer Worlds (zapewne chodzi o . Po pojawieniu się problemu ekran stawał się czarny, choć sam komputer pozostawał włączony — konieczne było wykonanie resetu systemu.

Użytkownik podkreślił, że karta nie była podkręcana, a wręcz działała z obniżonym napięciem (undervolting). Według jego relacji, pobór mocy nigdy nie przekraczał 600 W, a sprzęt był używany zgodnie z zaleceniami producenta.

Producent rozpatrzy sprawę

Właściciel karty skontaktował się z firmą Sapphire w celu zgłoszenia reklamacji (RMA). Producent poprosił o dowód zakupu i obecnie analizuje sprawę. Z aktualizacji użytkownika wynika, że jest to trzeci potwierdzony przypadek spalenia złącza w modelu Sapphire Nitro+ RX 9070 XT.

Uszkodzenie wygląda podobnie do wcześniejszych incydentów – niedawno inny użytkownik również zgłaszał problem ze stopioną wtyczką w tym samym modelu karty. W opisywanym przypadku stopiły się wszystkie piny w górnym rzędzie 16-pinowego złącza. Na ten moment trudno jednoznacznie wskazać przyczynę awarii.