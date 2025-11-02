Zaczęło się. Oto pierwsza reklama Google’a stworzona przez AI

Google wykorzystał własną sztuczną inteligencję, by zareklamować inną własną sztuczną inteligencję. Witajcie w 2025 roku.

Wiele marek, nawet tych dużych, wykorzystuje AI do generowania spotów telewizyjnych nie od dziś, a jednym z głośniejszych przykładów jest świąteczna reklama Coca-Coli z 2024 roku. Google dotychczas ostrożnie podchodził do tej technologii, ale właśnie się to zmienia.

Google reklamuje AI spotem stworzonym przez AI

Najnowszy spot kampanii "Just Ask Google" przedstawia kreskówkowego Indyka planującego wyjazd do miejsca, w którym nie obchodzi się Dnia Dziękczynienia. W poszukiwaniu połączenia lotniczego pomógł Tryb AI w wyszukiwarce Google.

Robert Wong, wiceprezes działu Google Creative Lab, potwierdził w rozmowie z Wall Street Journal, że nowa reklama została stworzona w całości z wykorzystaniem generatora filmów Veo 3 i "innych narzędzi AI". Spot będzie emitowany nie tylko w internecie, ale i w amerykańskiej telewizji i w kinach, a w planach jest już wersja bożonarodzeniowa.

Wong zdradził, że AI na razie nie będzie wykorzystywane do tworzenia wszystkich reklam Google’a. W przypadku spotów, w których występują ludzie, sztuczna inteligencja używana jest na razie jedynie do tworzenia demonstracyjnych scen, które są następnie odgrywane przez aktorów.

Czy branżowy skręt w stronę AI będzie równoznaczny z obniżeniem jakości materiałów promocyjnych? "Złe reklamy istniały przed AI i będą istniały po AI, a jedynymi osobami, które mogą to zatrzymać, są ludzie stojący za tymi reklamami" - uważa wiceszef Google Creative Lab.