Program lojalnościowy InPost – zbieraj InCoiny i wymieniaj je na nagrody

Aplikacja InPost Mobile umożliwia szybkie nadawanie i odbieranie paczek, zdalne otwieranie skrytek oraz zakupy z wykorzystaniem usługi InPost Pay. Dostępny jest także program lojalnościowy InPost, w którym można zdobywać punkty InCoiny i wymieniać je na fajne nagrody.

Materiał sponsorowany przez InPost

Jak zdobywać InCoiny

Program lojalnościowy InPost działa w aplikacji InPost Mobile. InCoiny można gromadzić za wiele działań w aplikacji, między innymi za:

nadawanie przesyłek w aplikacji InPost Mobile lub przez stronę szybkienadania.pl,

odbieranie paczek z maszyny Paczkomat® lub od kuriera,

zakupy z wykorzystaniem InPost Pay lub w aplikacji InPost Fresh,

przekierowanie przesyłki do automatu Paczkomat®,

przedłużenie czasu odbioru paczki przez Paczkomat®.

W aplikacji dostępne są także ekstra wyzwania, które pozwalają szybciej zwiększać saldo punktów, które są ograniczone czasowo. Warto śledzić zakładkę Wszystkie wyzwania, by nie przegapić nowych okazji do zdobycia InCoinów.

Wszystkie informacje o liczbie punktów, historii aktywności i dostępnych nagrodach można sprawdzić w zakładce Nagrody.

Katalog Nagród – sprawdź, na co możesz wymienić InCoiny

W zakładce Nagrody dostępny jest Katalog Nagród, w którym znajdują się m.in.:

zniżki na usługi InPost,

vouchery i zniżki do popularnych marek,

czasowe promocje i specjalne oferty.

Katalog Nagród jest regularnie aktualizowany, dlatego warto do niego zaglądać, by sprawdzić, co nowego się pojawiło. Część nagród dostępna jest tylko przez ograniczony czas.

Dlaczego warto korzystać z programu lojalnościowego InPost

Program lojalnościowy InPost to prosty sposób, by korzystanie z aplikacji było jeszcze bardziej atrakcyjne. Punkty przyznawane są automatycznie, a wszystkie dane dotyczące programu są dostępne w jednym miejscu.

Więcej informacji o programie lojalnościowym InPost znajdziesz w aplikacji InPost Mobile oraz na stronie https://inpost.pl/nagrody

Materiał sponsorowany przez InPost