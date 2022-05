Siły Kosmiczne nie powrócą w trzecim sezonie. Druga część serialu, która ujrzała światło dzienne zaledwie kilka tygodni temu, była ostatnią.

Siły Kosmiczne – 3. sezon nie powstanie

Nie jest to może serial wybitny, ale mimo wszystko Siły Kosmiczne ogląda się dobrze i jako komedia z elementami science fiction wypada naprawdę nieźle. Steve Carell w roli czterogwiazdkowego generała Marka Nairda i John Malkovich jako dr Adrian Mallory są przekonujący i szybko można się do nich przywiązać. Bardzo dobrze na ekranie prezentują się też pozostali aktorzy: Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang czy Don Lake.

To wszystko plus średnie ocen w okolicach szóstki w popularnych serwisach nie wystarczyło, by Netflix zdecydował się na wyprodukowanie trzeciego sezonu. Siedemnaście odcinków podzielonych na dwie serie to już wszystko, na co możemy liczyć w kontekście Sił Kosmicznych. Nie przyciągnęły do ekranów dość widzów, by opłacało się pompować pieniądze w kolejną odsłonę. Szkoda.

Pozostaje żywić nadzieję, że Steve Carell i Greg Daniels powrócą raz jeszcze, z innym projektem.

Źródło: Deadline, Engadget