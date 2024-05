Czy po 13 latach Polacy wreszcie będą mogli rozmawiać ze swoimi iPhone'ami w swoim ojczystym języku? Jedno jest pewne - lepszy moment może długo nie nadejść.

Asystent głosowy Siri ujrzał światło dzienne w 2010 roku, a niedługo później został przejęty przez Apple'a, który w 2011 roku zintegrował go z systemem iOS. Choć firma przez lata regularnie dodawała nowe funkcje i obsługiwane języki, w 2024 roku na ich liście wciąż brakuje polskiego.

Wielu użytkowników już dawno straciło nadzieję na Siri po polsku, ale właśnie pojawiło się światełko w tunelu. Wszystko za sprawą twórców ChatGPT.

Siri po polsku dzięki GPT? To niewykluczone

Według licznych, choć jeszcze nieoficjalnych doniesień, Apple podpisał dużą umowę z firmą OpenAI, która odpowiada za rozwój bijącej rekordy popularności usługi ChatGPT. Ptaszki ćwierkają, że Siri w nadchodzącym systemie iOS 18 zyska nowe możliwości dzięki integracji z dużym modelem językowym GPT.

Dla Polaków ta współpraca to potencjalnie bardzo dobra wiadomość, bo model GPT natywnie obsługuje język polski.

Sama kompatybilność nie oznacza z automatu, że Siri będzie rozmawiać we wszystkich obslugiwanych przez GPT językach, bo zapewnienie pełnego wsparcia wciąż wymaga dodatkowego nakładu pracy. Warto odnotować, że konkurencyjny model Gemini Google'a też obsługuje nasz język, dzięki czemu funkcje językowe w Galaxy S24 po polsku działają, ale już w smartfonach Google Pixel 8 nie.

Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki dużym modelom językowym implementacja funkcji językowych jest prostrza niż budowanie całej technologii od podstaw. A wiadomo, że Apple nad Siri po polsku pracuje (lub przynajmniej pracował).

W 2022 roku w serwisie LinkedIn firma zamieściła dość wymowne ogłoszenie o pracę. Producent iPhone'ów poszukiwał pracownika, do którego obowiązków miało należeć "odsłuchiwanie i transkrypcja plików audio oraz ocenianie reakcji Siri". Stawiane przed kandydatami wymagania to "biegła znajomość języka polskiego" oraz "rozumienie niuansów werbalnych w polskim dialekcie".

Ogłoszenie to pojawiło się przed wybuchem szału związanego z generatywnym AI, więc dotychczasowe owoce pracy nad Siri po polsku mogły zostać wyrzucone do kosza. Skoro jednak Apple nie tak dawno temu planował dodanie wsparcia dla naszego języka, a teraz jest bliski wykupienia licencji na technologię, która mocno by to ułatwiła, Polacy mogą być dobrej myśli.

Apple coraz śmielej spogląda w kierunku Polski

Apple - mimo obecności na polskim rynku - przez wiele lat traktował nasz kraj mocno po macoszemu, ale niedawno zaczęło się to zmieniać. W 2022 roku szerokim echem obiły się chociażby poszukiwania PR Managera na nasz region. Wtedy też lokalny Apple Newsroom zaczął prężnie tłumaczyć na nasz język liczne komunikaty prasowe.

W 2022 Apple nawiązał też współpracę z czwartym operatorem w Polsce, dzięki temu użytkownicy iPhone'ów w sieci Plus jako ostatni dostali pełne wsparcie dla takich technologii jak 5G czy eSIM.

Z kolei w 2023 na YouTubie otwarty został oficjalny kanał Apple Polska, na którym co jakiś czas pojawiają się spolszczone wersje reklam kluczowych produktów.

W maju 2024 zadebiutowały nowe iPady, a ich prezentacja odbyła się 3 godziny wcześniej niż zwykle, co - podobno - miało na celu dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów w Chinach i Europie. Polscy dziennikarze zostali zresztą zaproszeni na premierę do Londynu, co również można odbierać jako próbę zyskania szerszego rozgłosu poza USA.

To wszystko pokazuje, że Apple coraz poważniej bierze się za globalną ekspansję i podbijanie mniejszych rynków. Siri po polsku mocno by to ułatwiła, a wreszcie pojawiła się realna szansa na jej stworzenie. Jak nie teraz, to kiedy?

Prezentację systemu iOS 18 podczas imprezy WWDC 2024 zaplanowano na 10 czerwca.