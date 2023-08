Skandal w USA? FBI złamało politykę Białego Domu

FBI na zlecenie Białego Domu miało sprawdzić, która agencja rządowa złamała prawo. Jak podaje portal Gizmodo, rzeczoną agencją było… FBI.

Jeszcze na początku 2023 r. portal New York Times informował o złamaniu polityki Białego Domu przez nieznaną agencję federalną. Miała ona wykorzystać narzędzie przygotowane przez NSO Group – sprzedawcę oprogramowania szpiegującego.

Problem stanowił fakt, że USA wpisały rzeczony podmiot na czarną listę. Jednocześnie oznacza to, że przedsiębiorstwo zostało uznane za działające wbrew amerykańskim interesom, w związku z czym firma NSO powinna mieć skutecznie zablokowaną możliwość udziału w inwestycjach związanych z amerykańskimi przedsiębiorstwami lub agencjami rządowymi.

W związku ze złamaniem prawa, administracja Bidena nakazała FBI (Federalne Biuro Śledcze) sprawdzenie, która z agencji jest zamieszana w incydent. Jak się wkrótce okazało – tą agencją było samo FBI.

FBI tajemniczą agencją, która złamała prawo USA

Jak podkreśla Gizmodo, najwyższy organ ścigania w USA wyjaśnia swoje zaangażowanie w niezgodny z prawem incydent twierdząc, że pracownicy nie dysponowali wiedzą o szczegółach transakcji.

The New York Times podaje, że FBI podpisało umowę z firmą Riva Networks, by śledzić przemytników w Meksyku. Oprogramowanie miało wykorzystywać luki w zabezpieczeniach krajowych sieci komórkowych. Jak twierdzi jednak FBI, firma Riva Networks wprowadziła agencję w błąd – ta natomiast nie była świadoma pochodzenia oprogramowania szpiegującego.

Portal Interesting Engineering zwraca z kolei uwagę, że agencje federalne USA nie nadzorują należycie prac nad pozyskiwaniem i obsługą kontraktów z zewnętrznymi firmami. FBI miało korzystać z oprogramowania mając świadomość, że jest to narzędzie w pełni przygotowane przez Riva Networks, podczas gdy w rzeczywistości był to produkt zakazanej firmy NSO Group.