Aplikacji, które pozwalają tworzyć sztukę na podstawie krótkiego opisu pojawia się ostatnio coraz więcej. SketchAI to kolejne tego typu narzędzie, dzięki któremu z prostego szkicu wygenerujesz sztukę cyfrową z prawdziwego zdarzenia.

Każdy szkic może stać się pięknym obrazem

Sztuczna inteligencja pozwala każdemu stać się artystą - warto tutaj wspomnieć między innymi o DALL·E, od OpenAI czy Nvidia Canvas, która pozwala zmieniać bazgroły w piękne obrazy. Na podobnej zasadzie działa nowa aplikacja firmy Picsart, dostępna na smartfonach z systemem iOS. SketchAI umożliwia użytkownikowi naszkicowanie obrazu lub przesłanie zdjęcia i przekształcenie ich w sztukę cyfrową.

Aplikacja zawiera kilka wstępnie wybranych stylów, w tym np. rysunek tuszem, szkic ołówkiem czy te inspirowane dziełami znanych artystów. Oprócz szkicowania i przesyłania zdjęć, można również dodać krótki opis tego, co ma powstać, by poprawić wygenerowane wyniki. Za darmo można wygenerować 5 kreacji, natomiast chcąc odblokować nieograniczoną ich liczbę, trzeba opłacić subskrypcję (5,99 dolarów tygodniowo, 17,99 dolarów miesięcznie lub 69,99 dolarów rocznie). SketchAI pobierzecie z App Store.

SketchAI będzie dalej rozwijany

SketchAI to nie pierwsze tego typu narzędzie AI od Picsart. W swoim portfolio firma ma już między innymi AI Avatar, który tworzy niestandardowe zdjęcia profilowe generowane przez sztuczną inteligencję z autoportretów. Lusine Harutyunyan z Picsart, w wywiadzie dla serwisu TechCrunch, podkreśliła, iż zdaje sobie sprawę z tego, że generatywne systemy sztucznej inteligencji mają swoje problemy, jednak z czasem będą one ewoluować i stawać się coraz lepsze.

To są bardzo wczesne dni dla generatywnej sztucznej inteligencji jako całości, a ta technologia będzie nadal szybko ewoluować, a my będziemy nadal przestrzegać standardów branżowych i najlepszych praktyk, tak jak ma to miejsce. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji twórców i wspieramy artystów na całym świecie.

Dodatkowo podkreśliła, iż model bazowy, którego używa firma, jest szkolony na danych, a nie na konkretnym materiale i nie odtwarza pracy konkretnego artysty. W aplikacji znajdują się też specjalne filtry, które mają zapobiec generowaniu „niebezpiecznej” sztuki.

Piscart ma w planach dalszy rozwój aplikacji:

Planujemy wiele, aby poprawić wrażenia użytkownika, przetwarzanie i jakość obrazu oraz dodać więcej monitów i stylów artystycznych. Zastanawiamy się również nad dodaniem funkcji, które pozwolą ulepszać i bawić się wynikami.

Źródło: techcrunch.com, App Store