Nowe smartwatche Huawei Watch GT 4 zdecydowanie można określić mianem stylowych – zarówno w warstwie estetycznej, jak i w kontekście stylu życia. Miałam okazję przetestować jego “damską” wersję. Ta zdecydowanie wie, jak zrobić pierwsze dobre wrażenie. Jak jest potem?

4/5

Huawei Watch GT 4 premierę ma oficjalnie za sobą. Do mnie damski smartwatch trafił jednak nieco wcześniej i chętnie podzielę się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami. To kolejny zbędny gadżet? A może prawdziwa rewolucja na rynku smartwatchy? Przekonajcie się.

Jakbyście byli zainteresowani, poniżej możecie zobaczyć test męskiej wersji smartwatcha Huawei Watch GT 4.

Huawei Watch GT 4 (41 mm), czyli ponadczasowy design i współczesna wygoda

Jednym z kluczowych aspektów, kiedy mowa o Huawei Watch GT 4 (i całej serii Huawei Watch GT) jest estetyka, co też widać na pierwszy rzut oka. W moje ręce trafiła wersja 41 mm (a więc nieco mniejsza od GT3) z białym skórzanym paskiem i złotą kopertą, stworzona z myślą o żeńskiej części klienteli, która świetnie wpasowuje się w najróżniejsze stylizacje – te mniej i bardziej formalne (coby nie zamykać się jednak w sztywne ramy, przetestowałam go również na swoim partnerze i wyglądał całkiem dobrze).

Zegarek jest elegancki i klasyczny, biżuteryjny, lecz stonowany – a przy tym odporny na wyzwania dnia codziennego, co zawdzięcza m.in. wykonanej ze stali szlachetnej kopercie. W odpowiedzi na różne potrzeby użytkowników w ofercie są dostępne jego 3 różne modele, różniące się kolorystyką i materiałami:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elite: z kopertą w kolorze złotym ze srebrną obwódką, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami,

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elegant: z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym,

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Classic: z kopertą w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym.

Dołączony do zegarka skórzany pasek (lub alternatywnie bransoleta) nie są najlepszą opcją dla fanów sportu. Planując intensywne treningi, warto więc skorzystać z możliwości ich wymiany na zakupiony we własnym zakresie odpowiednik z tworzywa sztucznego. Jest to też rozwiązanie dla wszystkich, którym bliska jest idea weganizmu. Znajdziecie je w oficjalnym sklepie Huawei.

Kiedy o kwestii estetyki mowa, nie sposób nie wspomnieć o możliwości personalizacji tarczy zegarka, dzięki której w jednym momencie można zupełnie odmienić jego styl – od glamour, przez klasykę aż po sportowy. Poszczególne z nich (a można wybierać spośród tysięcy projektów, w tym 12 nowych wzorów) standardowo wyposażone są też w przydatne widgety, takie jak licznik kroków, tętno, stan baterii, temperatura i rejestr połączeń. Dodatkowo, od teraz każdą z tarcz możecie dostosowywać do swoich potrzeb, personalizując tło, styl, kolor i funkcje.

Mimo to zegarek przy włączonej opcji ciągłego pokazywania godziny przechodzi w przyciemniony tryb oszczędzania energii, zmieniając wybraną przez użytkownika tarczę, co mi osobiście nie odpowiadało.

A co z wygodą? Na co dzień nie przepadam za dodatkami, które są wyraźnie odczuwalne na nadgarstku i w przypadku Huawei Watch GT 4 problem ten w zasadzie nie istniał. Zegarek jest mniejszy i węższy od swojego poprzednika – waży ok. 37 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu 9,8 mm, dzięki czemu jego użytkowanie nie wiązało się z żadnym dyskomfortem. Nie trzeba też na niego szczególnie uważać przy kontakcie z wodą, a to za sprawą szczelności IP68 oraz klasy wodoodporności 5ATM (chyba że zdecydujecie się na wariant ze skórzanym paskiem, który źle znosi kontakt z wilgotnym środowiskiem). Nadto – w formie ciekawostki – na liście dostępnych opcji smartwatcha znajdziemy też tę odpowiedzialną za jego osuszanie.

Wyświetlacz LTPO AMOLED

Huawei Watch GT 4 (41 mm) może pochwalić się dużym, płaskim (już bez zaokrąglonych krawędzi) ekranem LTPO AMOLED, co uzyskano zwężając ramki (w wersji 41 mm ma on średnicę 1,32 cala). Charakteryzuje się wysoką jakością obrazu (rozdzielczość 466x466 pikseli), dzięki której nie miałam większego problemu z odczytywaniem nawet pomniejszych danych przy codziennym użytkowaniu (również przy pełnym nasłonecznieniu, do którego jasność ekranu automatycznie się dostosowuje).

Na wypadek gdyby takie pojawiły się jednak w Waszym przypadku, warto zwrócić uwagę na kolejną przydatną funkcjonalność, z której skorzystacie z pomocą koronki. Obracając ją (co samo w sobie jest procesem bezproblemowym, a nawet przyjemnym za sprawą zintegrowanych z nią wibracji) możecie bowiem z łatwością powiększać i pomniejszać poszczególne elementy.

Ekran jest dotykowy, działa płynnie i sunie przyjemnie pod palcem. Nie spotkałam się też z problemem jego opóźnionego wybudzania, zerkając na zegarek po chwili przerwy. Nie obyło się też bez wad, choć to ocena mocno subiektywna. Nocne, minimalne podświetlenie okazało się dla mnie zbyt intensywne.

Przyjazny interfejs

Wspomniana już koronka umożliwia także przewijanie interfejsu (i regulację głośności). Po jej wciśnięciu zobaczycie podgląd wszystkich funkcjonalności zegarka, które możecie organizować według własnych preferencji w formę listy lub zbioru ikon. Wybierając zaś drugi z przycisków (umieszczony poniżej koronki), domyślnie uzyskacie skrótowy dostęp do ustawień. Możecie też go dowolnie zaprogramować tak, aby najważniejsze dla Was dane mieć zawsze w zasięgu ręki.

Interfejs Huawei Watch GT 4 okazał się przyjazny w użytkowaniu, oferując dostęp do przejrzystych, edytowalnych widżetów na wyciągnięcie palca. Jest on sparowany z aplikacją Zdrowie Huawei, dostępną na systemy iOS i Android, w której możecie uzyskać pogląd na pogłębione dane w przedmiocie Waszego zdrowia, aktywności i związanych z nimi zaleceń.

Otrzymacie tutaj również intuicyjną nawigację po różnych aspektach dobrostanu fizycznego, zsynchronizowanych z danymi zarejestrowanymi przez zegarek – bez znaczących opóźnień. Z poziomu aplikacji można też zlecać wykonanie poszczególnych pomiarów.

Zanim przystąpicie do instalacji oprogramowania, przygotujcie się jednak na dość żmudny proces konfiguracji – to sporo klikania i wyszukiwania kolejnych zgód (w przypadku korzystania z telefonu Samsunga). Domyślam się, że konfiguracja w przypadku telefonu Huaweia przebiega szybko i przyjemnie.

Przegląd funkcji, czyli o zdrowiu i nie tylko

Drugą – obok warstwy estetycznej – i zdecydowanie nie mniej istotną składową, jeżeli chodzi o założenia Huawei Watch GT 4, jest nacisk na zdrowy styl życia. Temu też celowi podporządkowano liczne funkcje zegarka, monitorujące parametry zdrowia i postępy w realizacji kolejnych celów sportowych. Wybrane z nich (i nie tylko) znajdziecie poniżej.

Monitorowanie aktywności i snu

Huawei Watch GT 4 obsługuje przeszło 100 trybów sportowych (w tym pływanie, wspinaczkę górską, padel i e-sport), z wykorzystaniem których możecie nie tylko monitorować swoją aktywność, ale również śledzić czynione postępy. Zdecydowanie motywująco działają w tym zakresie dostępne wyzwania i zdobywane za nie medale oraz przypomnienia o aktywności.

Sam GPS działa bez zarzutu, wykrywając nawet niewielki ruch wewnątrz budynku. Jeżeli zdecydujecie się na korzystanie z nawigacji tylko z użyciem zegarka, miejcie jednak na uwadze, że ta prowadzi Was wyłącznie z pomocą strzałek – bez szerszego podglądu na trasę, co bywało w moim przypadku mylące. Nie obyło się więc bez użycia telefonu.

W aplikacji znajdziecie kilka kursów, ukierunkowanych na początkujących, osoby nastawione na spalanie tłuszczu, preferujące cardio lub pracujące nad wytrzymałością. Zegarek wyposażono też w przydatną funkcję HUAWEI Assistant-TODAY, która analizuje nawyki użytkownika i wystosowuje adekwatne do nich rekomendacje (np. w zakresie planów treningowych).

Aby zachować dzienne minimum w zakresie aktywności, do Waszej dyspozycji udostępniane są przekrojowe dane, ujęte w formę pierścieni. Te zapełniają się wraz z osiąganiem kolejnych celów, służących Waszemu dobrostanowi fizycznemu na 3 poziomach: pozostawania w ruchu, czasu ćwiczeń i zachowania pozycji stojącej przez przynajmniej minutę. Na podobnej zasadzie działają “koniczynki zdrowia”, ukazujące w formie schematu dane, takie jak liczba kroków, długość i jakość snu oraz nastrój.

Korzystając z wbudowanego krokomierza, zestawiałam dane odczytywane przez zegarek z tymi widniejącymi w aplikacjach Samsung Health oraz Zdrowie dla iOS i każdorazowo liczba kroków wskazywana przez GT 4 okazywała się znacząco przewyższać tę z pozostałych źródeł (które w tym samym czasie miałam przy sobie). Pozostaje więc liczyć, że doczekamy się aktualizacji, która wyeliminuje te nieścisłości.

Znacznie lepiej wypada w tym kontekście funkcja monitorowanie snu, która nie tylko wiernie rejestruje czas jego trwania, ale również jakość i kolejne etapy (sen lekki, głęboki, REM i czuwanie), co jest niezwykle ciekawe do obserwacji, zwiększa świadomość użytkownika i chęć pracy nad higieną tego aspektu zdrowia. Istotnym novum jest tu kontrola oddechu podczas snu, która ma pomóc w identyfikacji objawów bezdechu sennego.

Pomiary tętna, temperatury, stresu

Innymi, wartymi uwagi rozwiązaniami są różnego rodzaju pomiary, których wrażliwość udoskonalono w Huawei Watch GT 4. Ulepszono m.in.funkcję TruSeen™ do wersji 5.5+, co ma zapewnić bardziej czułe obserwowanie pracy serca, poprzez ciągły pomiar i analizę tętna, saturacji (SpO2) i poziomu stresu.

Pomiar tętna odbywa się w czasie rzeczywistym, a w razie wystąpienia zbyt wysokich lub zbyt niskich odczytów, utrzymujących się przez ponad 10 minut, do użytkownika zostaje skierowany alert. Otrzymywane w tym zakresie pomiary wypadły w moim przypadku dość miarodajnie.

Zastanawiające są jednak dwa pozostałe, tj. pomiary temperatury i stresu. Ten pierwszy odnosi się bowiem do temperatury skóry na nadgarstku, każdorazowo plasując się w okolicach 32-33 stopni Celsjusza (w przypadku zdrowego organizmu). Lokalizacja miernika w tym miejscu jest co najmniej wątpliwa i trudno na podstawie tak uzyskanych wyników wnioskować o temperaturze ciała.

Zawodzi również miernik stresu, który wykazywał go w okolicznościach, w których w moim odczuciu nie miał do tego żadnych podstaw – np. po wypiciu kawy lub niewielkiej aktywności, przy wykonywaniu rutynowych, niewiążących się z żadną presją obowiązków.

Zarządzanie masą ciała

Z pomocą smartwatcha zadbacie też o zdrowy bilans energetyczny. Pomaga w tym nowa funkcja “w formie”, wspierająca użytkownika w kontroli deficytu kalorycznego. Aby z niej skorzystać, wystarczy wprowadzić do systemu swoje posiłki i wskazać ich kaloryczność – na ten moment bez wybierania potraw z bazy. Resztę zmierzy zegarek. Czy jednak znajdą się osoby na tyle zdeterminowane, aby sumiennie prowadzić taki “dziennik”?

Przewidywanie cykli menstruacyjnych i rejestrowanie objawów fizycznych na karcie kalendarza cyklu

Udoskonaloną właśnie funkcjonalnością zegarka jest zarządzanie cyklem menstruacyjnym, który bazuje już nie tylko na kalendarzu, ale też na pomiarach, takich jak tętno podczas snu, temperatura ciała i częstotliwość oddechów. To zaś pozwala formułować bardziej precyzyjne przewidywania.

Wybieranie i odbieranie połączeń. Powiadomienia

Podczas okresu testowego wielokrotnie przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z pomocą zegarka i wypadły one naprawdę satysfakcjonująco – również w głośnych miejscach publicznych. Moi rozmówcy nie zgłaszali żadnych zakłóceń i działało to w obie strony.

Chcąc zadzwonić bezpośrednio z poziomu zegarka, możecie wybierać z listy numerów, które już wcześniej się z Wami kontaktowały albo z tych dodanych uprzednio do folderu “Ulubione kontakty” w aplikacji mobilnej. Każdorazowo należy pamiętać przy tym, aby smartwatch pozostawał w zasięgu Bluetootha.

Na ekranie wyświetlają się też powiadomienia z wybranych aplikacji, w tym wiadomości tekstowe. Opcje odpowiedzi na nie są jednak mocno ograniczone i sprowadzają się do wysłania emotki lub do wyboru krótkiego, już gotowego komunikatu. Poza zasięgiem użytkownika pozostaje własnoręczne napisanie wiadomości. Brak też asystenta, który mógłby przekonwertować komunikaty głosowe na tekst lub wysyłać je w formie audio.

Odtwarzacz muzyki

W urządzeniu wbudowano odtwarzacz muzyki i głośnik, co sprawdza się zaskakująco dobrze. Wybrane utwory możecie dodać w aplikacji, klikając w kafelek z widocznym, sparowanym urządzeniem.

Długa praca na baterii

Praca na baterii to jeden z niekwestionowanych atutów Huawei Watch GT 4. Według zapewnień producenta zegarek wytrzymuje ok. 7 dni na jednym ładowaniu, co też sprawdza się w praktyce. Szczerze należy w tym miejscu nadmienić, że intensywne, codzienne treningi to w moim przypadku wciąż sfera planów, a tygodniowe użytkowanie sprzętu obejmowało jeden dłuższy marsz, codzienne spacery, włączone powiadomienia, Always On Display i cykliczne pomiary na potrzeby niniejszej recenzji.

Podsumowanie Huawei Watch GT 4 (41 mm)

Korzystanie z Huawei Watch GT 4 było przyjemnym doświadczeniem. Biżuteryjny, acz ponadczasowy design, płynność i przejrzystość w użytkowaniu, poczucie większej kontroli nad zdrowiem i codzienną aktywnością fizyczną, świadomość zachodzących w organizmie procesów i obserwowanie ich zmian, komfort pracy na wytrzymałej baterii – to niekwestionowane atuty debiutującego właśnie sprzętu.

Nie obyło się też bez rys na szkle (tych metaforycznych). Użytkując zegarek niezmiennie musimy obyć się bez Google’a i aplikacji typu Spotify. Opcja portfela wciąż widnieje jako niedostępna. Smartwatch próbuje wmówić mi, że żyję w stresie, starając się zrekompensować tę smutną ocenę poprzez mnożenie liczby wykonanych kroków.

Koniec końców szala przechyla się jednak na jego korzyść, zostawiając ogólne, pozytywne wrażenie. W przypadku zapalonego sportowca lub kogoś, kto płatności mobilne musi mieć zawsze na wyciągnięcie nadgarstka to rozwiązanie jednak raczej odpada. Jak będzie w Waszym przypadku?

Opinia o Huawei Watch GT 4 Classic 41mm Plusy piękny design i wygoda,

płynność działania,

wysoka jakość obrazu,

intuicyjny interfejs,

bogata biblioteka tarcz,

wielopoziomowa kontrola zdrowia,

dokładny GPS,

wysoka jakość rozmów telefonicznych,

wysoka jakość dźwięku,

długi czas pracy na baterii,

satysfakcjonujący obrót koronki Minusy brak integracji z Google,

brak płatności zbliżeniowych,

niedokładny krokomierz,

niemiarodajne pomiary stresu i temperatury,

brak paska dedykowanego aktywności fizycznej w zestawie,

brak personalizacji tarczy energooszczędnej,

subiektywnie zbyt wysoka, minimalna jasność ekranu

Ocena końcowa 80% 4/5





