Skull and Bones jednak nie zostało porzucone. Wreszcie doczekamy się prezentacji tego bardzo długo przygotowywanego tytułu.

Ubisoft zaprasza na prezentację Skull and Bones

Co dość istotne, w tym przypadku od słów do czynów nie minie wiele czasu. Skull and Bones zostanie bowiem pokazane już w najbliższy czwartek, 7 lipca. Start transmisji (ma być dostępna za pośrednictwem oficjalnego konta Ubisoft na YouTube) zaplanowano na godzinę 20:00 naszego czasu. Chociaż już o 19:45 ma wystartować „program wstępny”.

Co zobaczymy? Tego rzecz jasna w pełni nie sprecyzowano, ale jedno jest pewne - pojawią się fragmenty rozgrywki. A to już spora rzecz, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ostatnie lata i całą otoczkę wokół Skull and Bones.

Jaką grą będzie Skull and Bones?

Pamiętacie, kiedy zapowiedziano Skull and Bones? Podczas targów E3 w 2017 roku. I chociaż później temat gry przewijał się dość często, w większości pojawiały się mało optymistyczne informacje, w tym te o problemach przy pracach, zmianach w zespole odpowiedzialnym za nie i opóźnieniach premiery.

Trudno z pełnym przekonaniem rozpisywać się teraz nad tym, z jakiego typu rozgrywką będziemy mieli do czynienia. Z pewnością nie porzucono najważniejszego założenia, czyli pirackich klimatów i walk na morzach oraz oceanach. Wszystko, a przynajmniej sporo, powinno wyjaśnić się za dwa dni.

Czekacie jeszcze na ten tytuł?

Źródło: Ubisoft Polska