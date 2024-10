Popularny serwis VOD wprowadza aktualizację swojej oferty. Chodzi o nowy pakiet, który oddaje do Waszej dyspozycji wiele wyczekiwanych możliwości. Premiera już niebawem. Poznajcie szczegóły.

SkyShowtime – nowy Pakiet Premium

Jeszcze w tym miesiącu serwis SkyShowtime włączy do swojej oferty zupełnie nowy Pakiet Premium, udostępniany obok dwóch dotychczasowych – Standard z reklamami oraz Standard Plus. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z najbardziej zaawansowanym planem, za który trzeba będzie też zapłacić najwięcej. Za co konkretnie?

Pakiet Premium SkyShowtime to przede wszystkim wyczekiwana jakość 4K UHD, której dotychczasowy brak sytuował platformę w tyle za konkurencją. W cenie otrzymamy też większą liczbę równoległych streamów (do pięciu) oraz możliwych pobrań (do 100 tytułów, w tym 30 filmów fabularnych). Wszystko to – rzecz jasna – bez reklam.

O nadchodzących zmianach poinformował CEO SkyShowtime, Monty Sarhan:

Od samego początku wierzymy w SkyShowtime w możliwość wyboru i dostarczanie najlepszej rozrywki w atrakcyjnej cenie. Spełniamy te obietnice – najpierw wprowadzając plan Standard z reklamami, a teraz nowy plan Premium, który oferować będzie widzom dostęp do ich ulubionej rozrywki wraz dodatkowymi funkcjami, w tym większą liczbą równoczesnych odtworzeń, większą liczbą pobrań i rosnącą ilością treści dostępnych w jakości 4K UHD.

SkyShowtime jako pierwszy wprowadził plan z reklamami równocześnie w ponad 20 krajach, a dzięki naszemu planowi Premium pozostajemy liderem: jesteśmy pierwszym serwisem streamingowym, który zaoferuje trzy rodzaje planów subskrypcji – Standardowy z reklamami, Standardowy i Premium na wszystkich rynkach, na których dostępny jest nasz serwis.

Pakiet Premium SkyShowtime – cena

Za Pakiet Premium SkyShowtime trzeba będzie zapłacić 49,99 zł miesięcznie. Dla porównania, Plan Standard Plus oferowany jest za 24,99 zł miesięcznie, a Plan Standard z reklamami – 19,99 zł miesięcznie.

Ceny te znajdują odzwierciedlenie w kształcie oferty dla poszczególnych pakietów:

Pakiet Standard z reklamami:

Cena: 19,99 zł / miesiąc

19,99 zł / miesiąc Reklamy: Tak

Tak Jakość wideo: HD

HD Równoległe streamy: 1

1 Tryb offline: Niedostępny

Pakiet Standard Plus:

Cena: 24,99 zł / miesiąc

24,99 zł / miesiąc Reklamy: Nie

Nie Jakość wideo: HD

HD Równoległe streamy: 2

2 Tryb offline: Tak (maksymalnie 30 filmów lub odcinków)

Pakiet Premium:

Cena: 49,99 zł / miesiąc

49,99 zł / miesiąc Reklamy: Nie

Nie Jakość wideo: do 4K UHD

do 4K UHD Równoległe streamy: 5

5 Tryb offline: Tak (maksymalnie 100 tytułów, w tym 30 filmów fabularnych)

SkyShowtime – kiedy Pakiet Premium w Polsce?

Zmiany dotrą do Polski w tym samym terminie, co na pozostałe rynki – 29 października 2024 roku.

Źródło: SkyShowtime