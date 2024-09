Kolekcję Disney+ uzupełniła dzisiaj produkcja, będąca niekwestionowanym nr 1 w tegorocznym box office. “W głowie się nie mieści 2” – bo o tym tytule mowa – jest najlepiej zarabiającym filmem animowanym wszech czasów.

W głowie się nie mieści 2 już w Disney+. Warto się pospieszyć

Film “W głowie się nie mieści 2” (kontynuacja głośnej animacji z 2015 roku) podbił serca krytyków, widowni i box office 2024. Z wynikiem 1 687 272 063 $ tytuł nie tylko zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu globalnych wpływów tegorocznych produkcji (zostawiając w tyle “Deadpool & Wolverine” z 1 317 503 647 $ na koncie), ale też zyskał miano najlepiej zarabiającego filmu animowanego wszech czasów; filmu animowanego, który najszybciej zarobił globalnie miliard dolarów oraz ósmego najlepiej zarabiającego filmu w historii światowego box office’u. Musicie przyznać, robi to wrażenie.

Przeszło trzy miesiące od premiery kinowej “W głowie się nie mieści 2” obejrzycie od dziś w Disney+. Debiut produkcji w VOD jest tym atrakcyjniejszy, że wciąż obowiązuje promocja, w ramach której dostęp do biblioteki serwisu otrzymacie w niskiej cenie 9,99 zł miesięcznie przez trzy kolejne miesiące. Akcja kończy się 27 września i skierowana jest do nowych i wybranych, powracających klientów. Już 17 października czeka nas zaś niemała podwyżka cen subskrypcji. Warto się więc pospieszyć.

W głowie się nie mieści 2 – o czym opowiada nowy film w Disney+?

“W głowie się nie mieści 2” to kino familijne od Disneya i Pixara, w szczególny sposób ukierunkowane na dorastającą widownię. Jak czytamy w oficjalnym opisie:

Powracamy do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki, w momencie gdy Centrala zostaje wywrócona do góry nogami, by zrobić miejsce dla zupełnie nieoczekiwanych nowych Emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, które jak dotąd wzorowo kierowały całą operacją, czują zagubienie, gdy pojawia się Obawa. W dodatku nie jest sama. Przyprowadziła też Wstyd, Zazdrość i Nudę.

Reżyserem filmu jest Kelsey Mann (“Między nami żywiołami”). Scenarzystką zaś – Meg LeFauve (“W głowie się nie mieści”).

Dream Productions i Niepokonani – nowe spin-offy W głowie się nie mieści w Disney+

Na tym wcale nie koniec. Już niebawem doczekamy się bowiem premiery dwóch serialowych spin-offów popularnej animacji. Pierwszy z nich – "Dream Productions" – zadebiutuje w Disney+ 11 grudnia i zabierze nas za kulisy produkcji snów Riley. Drugi – “Niepokonani” – trafi na platformę 19 lutego i ukaże perypetie członków szkolnej drużyny, ich rodziców i opiekunów w okresie przygotowań do ważnego meczu. Będziecie oglądać?

Źródło: Disney, Deadline