Dla osób poszukujących niedrogich, przyzwoitych słuchawek dokanałowych TWS z redukcją szumu w komplecie, dzisiejsza promocja wydaje się być całkiem atrakcyjną propozycją.

Redmi Buds 3 Pro coraz tańsze

Redmi Buds 3 Pro to jeden z bardziej udanych modeli słuchawek TWS dostępnych na rynku poniżej 200 złotych, szczególnie jeśli mamy telefon Xiaomi (choć nie jest to warunkiem koniecznym). Mieliśmy okazję testować Buds 3 Pro pod koniec 2021 roku i oceniliśmy je całkiem pozytywnie, oczywiście pamiętając z jaką półką cenową mamy do czynienia.

Te małe dokanałowe grajki oferują całkiem poprawną jakość dźwięku, ponad pięć godzin pracy na jednym ładowaniu, możliwość odbywania rozmów telefonicznych oraz nieoczywistą w tym budżecie cyfrową redukcję szumu (ANC). Nie jest to może redukcja szumów, która odizoluje Was od wszelkich niechcianych hałasów, niemniej zdecydowanie zwiększy komfort odsłuchów w komunikacji miejskiej, czy stonuje nieustanny pomruk rozmów w biurze. Słuchawki oferują połączenie mutli-point, a więc bez trudu przełączymy się pomiędzy dwoma źródłami dźwięku, na przykład pomiędzy telefonem i komputerem.

Promocja w Mi-Home.pl

Mimo że nie są to słuchawki najmłodsze, za Xiaomi Redmi Buds 3 Pro w oficjalnej dystrybucji wciąż musimy zapłacić około 200 złotych. Na stronie jednego z oficjalnych polskich dystrybutorów marki Xiaomi, a dokładniej Mi-Home.pl, model ten w kolorze szarym jest dziś oferowany w promocyjnej cenie 139 złotych:

