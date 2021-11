Od słuchawek ze średniej półki cenowej wymagamy przede wszystkim braku bolączek najtańszych modeli, czyli beznadziejnej jakości dźwięku, niezadowalającego czasu pracy na baterii i słabego wykonania. Czy Redmi Buds 3 Pro są pozbawione tych wad? Dowiecie się w tej recenzji.

Słuchawki Redmi Buds 3 Pro oferują połączenie multi-point. Oznacza to, że możemy z nimi sparować jednocześnie 2 urządzenia.

Kompaktowy rozmiar etui ładującego sprawia, że bez trudu można je zmieścić nawet do niewielkich kieszeni spodni.

Czas pracy na jednym naładowaniu ma wynosić 6 godzin (wg producenta). Wynik ten można osiągnąć, jednak kosztem zmniejszenia głośności.

Rozładowane słuchawki można włożyć do etui na 10 minut - to zagwarantuje dodatkowe 2 godziny słuchania muzyki.

4,2/5

Xiaomi przedstawiając światu prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS) Redmi Buds 3 Pro atakuje średnią półkę cenową - i na papierze wszystko wygląda obiecująco. Przede wszystkim znajdziemy tu ANC, tryb kontaktu, połączenie multi-point, a także bezprzewodowo ładowanie etui. Wszystko to za cenę… niecałych 250 zł.

Jak zatem wypadają pchełki Redmi w codziennym użytkowaniu i ile w nich “Pro”, jak zapewnia producent? Przekonajmy się.

Opakowanie i jakość wykonania

Opakowanie wygląda na nieco zmęczone, ale poza tym jest całkiem zgrabne

Wykonanie opakowania i ogólne odczucia z nim związane są naprawdę pozytywne. Wiem doskonale, że Xiaomi to już od dawna nie sprzęt, który kojarzymy z najtańszą elektroniką - ale gdyby zamiast delikatnego logo Xiaomi na opakowaniu Redmi Buds 3 Pro umieścić innego producenta, z nieco wyższej półki - to nikt nie byłby zaskoczony.

Chyba mam słabość do nadruków z efektem holo. W przypadku Redmi Buds 3 Pro sprawia on, że słuchawki na starcie wyglądają na porządne.

Wewnątrz opakowania jest równie dobrze. Dostęp do wszystkiego, co wewnątrz upchał producent jest bezproblemowy. Znajdziemy tam przewód USB-C (krótki) oraz 3 dodatkowe pary gumek. To akurat miłe zaskoczenie, że jest ich aż tyle, zamiast tylko dwóch. Mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Można mieć małe zastrzeżenia co do jakości wykonania owych silikonowych gumek - są bardzo cienkie i nie wyglądają na wytrzymałe.

Oprócz nakładek i przewodu jest też najważniejsze - etui ładujące i to ono zasługuje na największą pochwałę, bo wygląda naprawdę ładnie! Przede wszystkim jest niewielkie, a więc nie będzie przeszkadzać w nawet niewielkich kieszeniach damskich spodni. Satynowe wykończenie natomiast dodaje całości nutki elegancji i minimalizmu.

3 komplety gumek, krótki kabelek USB-C, no i etui ze słuchawkami - to wszystko, co znajdziemy w opakowaniu

Wygodny jest także sposób otwierania słuchawek - można to z łatwością zrobić jedną ręką. Otwarte wieczko pozostaje w swojej pozycji naprawdę stabilne i nie zamknie się przypadkowo. Jedną ręką można również zamknąć etui (wykonując zamaszysty ruch), a słuchawki nie powinny wypaść - magnesy trzymają je bardzo mocno.

Minimalistyczne wzornictwo etui zakłócają tylko 4 elementy - delikatny, prawie niezauważalny napis Redmi z tyłu, złącze USB-C (etui można też ładować bezprzewodowo), przycisk funkcyjny oraz dioda.

Jeśli mam się do czegoś przyczepić - to tylko do diody. Użytkownicy urządzeń innych, niż te produkowane przez Xiaomi stan naładowania słuchawek i etui mogą sprawdzać tylko poprzez wskazanie diody, która ma 2 poziomy: naładowane (ciągłe świecenie) oraz wymagające ładowania (miganie).

Trudno w ten sposób mówić o jakiejkolwiek dokładności wskazań, bo albo wiemy, że słuchawki są naładowane albo, że za chwilę przestaną grać.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Typ dokanałowe Długość przewodu ładującego ok. 30 cm Łączność Bluetooth 5.2 System dźwięku 2.0 Średnica membrany 9 mm Impedancja 32 Ω Zasięg 10 m Czas pracy do 6h (28h z etui) Czas ładowania 60 min (słuchawki)

150 min (etui)

(10 min ładowania słuchawek = 3h pracy) Kompatybilność Android

iOS Wodoodporność tak, IPX4 Dodatkowe informacje dotykowe przyciski w słuchawkach;

ANC i HearThrough;

połączenie multi-point (dwóch urządzeń jednocześnie);

bezprzewodowe ładowanie etui;

3 pary gumek (S, M, L);

automatyczne zatrzymywanie i wznawianie muzyki po wyjęciu z uszu. Waga 4,9 g (jedna słuchawka)

55 g (słuchawki i etui) Wymiary 25,4 x 20,3 x 21,3 mm (słuchawka)

65 x 48 x 26 mm (etui)

Komfort użytkowania

Po kilku dniach z tymi słuchawkami mogę śmiało stwierdzić, że nawet 12 godzin trzymania ich w uszach (oczywiście z przerwami na ładowanie) nie powoduje nawet najmniejszego dyskomfortu. Z początku, po przesiadce z prywatnych AirPodsów Pro i ostatnio testowanych Jabra Elite 7 Pro miałem problem z umieszczeniem ich w uchu.

Osobiście preferuję słuchawki o nieco innym kształcie, ale te zaskakująco dobrze leżą w uszach

Pewnie wynika to z kształtu urządzenia, ale tak czy inaczej - przez pierwsze dni irytowało mnie, że nie mogę ich włożyć ”ot tak”. Do wszystkiego jednak można się przyzwyczaić i po czasie “problem” ustąpił. Miejcie to jednak na uwadze, że jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do tego kształtu, to umieszczanie Redmi Buds 3 Pro w uszach może być na początku nieco niewygodne.

A jak się steruje tymi słuchawkami?

Wyjątkowo ubogo. Jeśli oczekujecie szeregu opcji konfiguracji i spersonalizowania zachowań dotykowych przycisków na obudowie słuchawek - to będziecie rozczarowani. Trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek personalizacji, gdyż Xiaomi nie oferuje żadnej aplikacji do obsługi Redmi Buds 3 Pro.

Xiaomi faworyzuje tutaj posiadaczy smartfonów Xiaomi (okienko pop-up podczas parowania wyświetla się tylko na tych telefonach, a i regulację ANC można wykonać tylko na telefonach Xiaomi) - i niby nic z tym dziwnego, ale właśnie przez to słuchawki bardzo tracą na ocenie.

Ograniczenie wsparcia słuchawek do urządzeń Xiaomi to ogromna wada. Może jednak Chińczycy kiedyś to zrozumieją i przedstawią aplikację do ich obsługi na iOS i telefony z Androidem inne niż Xiaomi.

Jeśli natomiast chodzi o domyślne komendy dotykowe: podwójne dotknięcie podczas słuchania muzyki zatrzymuje ją lub wznawia, potrójne to z kolei przełączenie kolejnego utworu, a przytrzymanie którejkolwiek aktywuje ANC lub tryb kontaktu.

To właściwie tyle o sterowaniu. Strasznie tego mało, ale do samego działania dotyku nie można mieć zastrzeżeń. Każda komenda jest odbierana właściwie, a panelom nie zdarza się nie zarejestrować użycia.

Te dwa niebieskie panele to przyciski dotykowe i muszę przyznać, że wbrew pozorom - nie ma najmniejszego problemu z ich używaniem

Jak długo Redmi Buds 3 Pro działają na baterii?

Choć czas pracy na baterii zależy przede wszystkim od tego, jak głośno słuchacie muzyki i czy korzystacie z ANC - to w moim przypadku, bez ANC, na ok. ¾ poziomu głośności, słuchawki domagały się umieszczenia w etui po ok. 5,5 godzinach. Uważam, że jak na sprzęt z tej półki cenowej to dobry wynik.

Nawet jeśli dla kogoś to niewystarczająco, to po 10 minutach ładowania, słuchawki są w stanie grać przez kolejne 2-3 godziny.

Z etui naładowanym do pełna wynik na poziomie ok. 24 godzin słuchania muzyki jest według mnie osiągalny.

Jak sprawdza się ANC, tryb kontaktu i jaka jest jakość rozmów?

Tryb kontaktu w Redmi Buds 3 Pro działa zdecydowanie lepiej, niż ANC. Ten pierwszy jest naprawdę zadowalający. Przepuszcza do naszego ucha wyraźną mowę, a także odgłosy okolicy, w której się znajdujemy. Nie można mu nic zarzucić i mieć do niego zastrzeżeń. Jest całkowicie poprawny.

Tego samego nie mogę powiedzieć o ANC, które w mojej opinii prawie nie istnieje. Jedyne miejsce, w którym byłem dość zadowolony z aktywnej redukcji hałasu to siłownia. Tam rzeczywiście słyszalne było odcięcie od muzyki na sali. W każdym innym przypadku ANC nawet nie ma sensu włączać, bo nie sprawia większej różnicy. Pisanie tekstu na płaskiej, wyjątkowo cichej klawiaturze okazuje się zbyt dużym wyzwaniem dla tego systemu w Redmi Buds 3 Pro.

Jedyny plus, na jaki zasługuje ANC to brak sztucznego poprawiania jego efektu poprzez zwiększanie głośności lub podbicie niskich tonów. Mimo wszystko - jeśli szukacie tanich słuchawek i zależy Wam przede wszystkim na ANC, to Redmi Buds 3 Pro nie będą dobrym wyborem.

Na temat jakości rozmów można powiedzieć więcej dobrego. Zasięg połączenia jest naprawdę dobry (do 10 metrów), a mikrofony gwarantują, że rozmówcy będą rozumieć właściwie wszystko.

Trudności w zrozumieniu pojawiają się w wyjątkowo skrajnych sytuacjach, które raczej nie są codziennością (chyba, że pracujesz jako obsługa płyty lotniska i podczas nawigowania samolotu chcesz zamówić pizzę na obiad, to restauracja może mieć problem ze zrozumieniem Ciebie).

Jakość dźwięku. Jak brzmi Xiaomi Redmi Buds 3 Pro?

Redmi Buds 3 Pro brzmią na tyle dobrze, że dla większości taka jakość dźwięku będzie zupełnie zadowalająca. Jego charakterystyka nie jest ukierunkowana ani w stronę wysokich, ani niskich tonów.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro grają poprawnie. Nie jest to wybitna jakość dźwięku, ale też daleko jej do najgorszej. Do codziennego użytku i większości użytkowników sprawdzą się naprawdę dobrze.

Osobiście brakuje mi tutaj jednak rozdzielczości - słychać to, kiedy w utworze “dużo się dzieje”. Wówczas wszystko wydaje się zlewać w jedną całość. Dźwięki nie są wyraźnie od siebie odseparowane i to dla nieco bardziej wymagającej pary uszu może być problemem.

Największe zastrzeżenia do brzmienia Redmi Buds 3 Pro miałem tylko w przypadku słuchania cięższych, metalowych brzmień. W muzyce metalcore na przykładzie Breakdown of Sanity - The Storm. strasznie ginie perkusja - talerze są ledwo słyszalne, werbel jest płaski, a stopie brakuje głębi. Każdy inny gatunek nie był problematyczny - elektronika jest przyjemna w odsłuchu, podobnie zresztą jak rap, czy popowe brzmienia z radio.

Jeśli chodzi o bas może i nie jest wybitnie głęboki i czysty, ale schodzi nisko i dla zdecydowanej większości rodzajów muzyki będzie wystarczający. Ci, którzy lubią, jak "bas klepie po uszach" powinni być zadowoleni.

Dla kogo są Redmi Buds 3 Pro? Czy warto kupić? Opinia

Trudno w przypadku tych słuchawek mówić o jakichkolwiek emocjach podczas słuchania muzyki. Dźwięk jest dobry i dla większości będzie zadowalający. Nie jest to jednak urządzenie, które wprawia w zachwyt swoimi możliwościami, a raczej takie, które bierzemy ze sobą, żeby po prostu umilić sobie czas podczas podróży lub odpoczynku w domu.

Melomanom najprawdopodobniej nawet nie przejdzie przez myśl, aby kupić Redmi Buds 3 Pro - i to całkowicie zrozumiałe. Pochylić się nad nimi powinni natomiast wszyscy ci, którzy potrzebują naprawdę wygodnych słuchawek bezprzewodowych, których nie trzeba ładować co 2 godziny, ale też zależy im na jakości dźwięku lepszej niż w najtańszej konkurencji.

Wszystko to propozycja od Xiaomi robi doskonale - i to w całkiem rozsądnej cenie. Warto polować na okazje rozważając ich zakup - Xiaomi lubi dość często zaskakiwać nas promocjami, a dzięki temu Redmi Buds 3 Pro kupić nawet za 200 zł. Według mnie - w tej cenie jak najbardziej warto (jeśli do tego macie smartfon Xiaomi, to nawet się nie zastanawiajcie).

Wszystko, co musisz wiedzieć o Xiaomi Redmi Buds 3 Pro w skrócie Czy te słuchawki są wygodne? Są. I to bardzo. Mnie nie zdarzyło się ani razu narzekać na dyskomfort związany z ich noszeniem. Po kilku chwilach zapomnisz, że masz je w uszach. Czy mogę z nimi pójść na siłownię? Możesz. Certyfikat IPX4 zapewni ich podstawową ochronę przed wodą i potem. Można przez nie komfortowo prowadzić rozmowy? Można. W standardowych warunkach jakość rozmów jest naprawdę zadowalająca. Jak brzmią te słuchawki? Poprawnie i bez emocji. Nie brzmią źle, ale też nie najlepiej. Nie można im zarzucić braku jakichkolwiek tonów (brakuje nieco rozdzielczości). Jak sprawdza się ANC i HearThrough? Tryb kontaktu jest zadowalający i sprawdza się dobrze. Nieco gorzej ma się ANC i jeśli dobra redukcja hałasu jest dla Ciebie głównym kryterium - odradzam Redmi Buds 3 Pro. Będzie trzeba je często ładować? Niekoniecznie. W moim przypadku słuchawki domagały się ładowania po ponad 5 godzinach, a ich włożenie do etui na 10 minut gwarantowało dodatkowe 2 godziny działania. Czy są warte swojej ceny? Są, jeśli nie wymagasz dźwięku z najwyższej półki w cenie do 250 zł. Redmi Buds 3 Pro warto wziąć pod uwagę szczególnie, kiedy posiadasz smartfon Xiaomi/Redmi - wówczas ich personalizacja będzie nieco lepsza, choć nadal nienajlepsza. No, i wyświetli Ci się okienko podczas automatycznego łączenia, jak na iPhone z AirPodsami!

Opinia o Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Plusy jakość wykonania etui,

bezprzewodowe (i szybkie) ładowanie etui,

słuchawki wygodnie i stabilnie leżą w uszach,

podłączenie 2 urządzeń jednocześnie (multi-point),

zadowalający czas pracy na baterii,

stosunek cena/jakość. Minusy ANC wątpliwej jakości,

brak aplikacji do obsługi,

dźwięk jest bez "emocji"