Polowaliście na słuchawki Degauss Labs, ale zniechęcały Was ceny? Ten problem został właśnie rozwiązany, o ile się pośpieszycie.

Słuchawki Degauss Labs za połowę ceny

Na każdym kroku jesteśmy kuszeni różnego rodzaju promocjami. Często jednak okazuje się, że są to promocje jedynie z nazwy, bo w praktyce nie pozwalają wiele zaoszczędzić. W tym przypadku jest jednak inaczej, jak najbardziej korzystnie dla kupującego.

Degauss Labs przygotowało limitowaną ofertę wakacyjną. Z kodu rabatowego DEGAUSS50 może skorzystać 199 najszybszych klientów. Dzięki niemu można zakupić dowolne słuchawki z oferty o 50% taniej. Wybór jest całkiem spory, zainteresowani powinni udać się na oficjalną stronę internetową producenta.

Nie jest to jedyna korzyść, producent zapewnia bowiem również szybką i darmową dostawę (przy wydaniu minimum 50 euro), a także możliwość zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni.

Jednocześnie najbardziej akcentowane są tutaj słuchawki Degauss Twelve Drivers. Trudno mieć co do tego zastrzeżenia. Mieliśmy okazję je testować i okazały się naprawdę dobrym sprzętem, bez wątpienia godnym polecenia. Więcej szczegółów znajdziecie w naszej recenzji. Warto podkreślić, że są one oferowane w trzech wariantach - ze złączem 3,5 mm, Lightning lub USB-C.

Źródło: degausslabs