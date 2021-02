Mało jest prezentów uniwersalnych, ale słuchawki są właśnie czymś takim. Podarowanie ich ukochanym może sprawić im mnóstwo radości, więc pomyśl o nich w kontekście walentynkowego prezentu. Jasne, niezbyt taniego, ale czy szczery uśmiech drugiej połówki nie jest tego warty?

Coś dla niej, czyli Jabra Elite 75t…

Kobieta, która ceni sobie pełną swobodę, będzie zachwycona prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami Jabra Elite 75t. Takim prezentem na Walentynki zapewnisz jej maksymalny komfort przy słuchaniu muzyki czy rozmawianiu przez telefon (przy zachowaniu wolnych rąk). Te słuchawki cechują się subtelną, a zarazem dobrze wyprofilowaną konstrukcją, dzięki czemu świetnie prezentują się w kobiecym uchu, ale też pewnie się go trzymają.

Zresztą nie przez przypadek słuchawki Jabra Elite 75t zostały wybrane przez czytelników benchmark.pl na Produkt Roku 2020 w swojej kategorii. Testowaliśmy je i szybko przekonaliśmy się, że nie tylko komfort noszenia, ale także rewelacyjna jakość dźwięku, skuteczna redukcja szumu, świetny mikrofon i długi czas pracy jak najbardziej uzasadniają nie najniższą cenę.

...i coś dla niego, czyli Jabra Elite Active 75t

Mężczyzna – przede wszystkim ten aktywny – na pewno ucieszy się, gdy otworzy pudełko ze słuchawkami Jabra Elite Active 75t w środku. Zostały zaprojektowane tak, by doskonale dopasowywać się do kształtu ucha i pozostawać na miejscu nawet podczas biegania czy intensywnego treningu siłowego. Jak na sprzęt tego typu przystało, pot nie robi na nim wrażenia, zresztą tak jak deszcz.

Każdy facet potrzebuje czasem odcięcia się od całego świata. Słuchawki Elite Active 75t dają taką możliwość, dzięki zaawansowanej technologii aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Jest się wtedy sam na sam z muzyką. W razie czego można tę opcję wyłączyć, by dobrze słyszeć to, co dzieje się wokół. Bardzo dobra jakość dźwięku i możliwość personalizacji jego profilu oraz długi czas pracy (5,5 godziny lub 24 godziny z etui ładującym) stanowią dopełnienie całości.

Jeśli szukasz naprawdę dobrych słuchawek bezprzewodowych, to propozycje powyżej są zdecydowanie godne uwagi. Sprawdź nasz test, aby dowiedzieć się więcej.

Źródło: Jabra

