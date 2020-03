Już w przyszłym tygodniu zaprezentowane zostaną smartfony z serii Huawei P40. Nie dziwią w związku z tym coraz liczniejsze doniesienia na ich temat, chociaż cześć z nich niektórym może się nie spodobać.

Huawei P40 i Huawei P40 Pro z nietypowo zakrzywionymi wyświetlaczami

Z najnowszych sugestii, tym razem pochodzących bezpośrednio od producenta, wynika, że zastosowane zostaną tutaj wyświetlacze zakrzywione na wszystkie cztery krawędzie. Niektórzy producenci stawiają na podobne rozwiązania, ale zazwyczaj ograniczają się do bocznych krawędzi. Zdania użytkowników na ten temat są podzielone.

Patrzący na to negatywnie mogą mieć nadzieję, że Huawei zastosuje to rozwiązanie tylko w jednym z nowych modeli. W materiale promującym mówi jednak o serii Huawei P40, a to nakazałoby oczekiwać jednak czegoś innego. Niezależnie od tego zanosi się na to, że krzywizna będzie na tyle mała, iż powinna odgrywać tylko i aż rolę w kwestii stylistyki i być może ergonomii wpływając na komfort trzymania smartfonów.

Ile trzeba będzie zapłacić za Huawei P40 i Huawei P40 Pro?

Nieoficjalne informacje co do cen mówią nam, iż Huawei P40 będzie kosztował 799-899 euro, a za Huawei P40 Pro trzeba będzie zapłacić 999-1099 euro. Z pewnością pojawi się kilka różnic w specyfikacjach, niemal pewne są takie elementy jak procesory HiSilicon Kirin 990 i HiSilicon Kirin 990 5G, ekrany OLED (być może o częstotliwości odświeżania 120 Hz) oraz system Android 10 z EMUI 10. Co istotne, z ekosystemem HMS (Huawei Mobile Services), a bez usług Google.

Oficjalna premiera Huawei P40 i Huawei P40 odbędzie się już 26 marca. Wciąż nie jest wykluczone, że Huawei P40 Pro pojawi się w dwóch wariantach, przez co ostatecznie możemy mówić o trzech nowych konstrukcjach.

Źródło: Huawei Mobile

Warto zobaczyć również: