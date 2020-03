Chiński producent ponownie zdecydował się pojawić w Paryżu. Tym razem jednak nie zaprosił dziennikarzy, co związane jest rzecz jasna z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Zamiast klasycznej konferencji zdecydowano się przeprowadzić transmisję internetową, już wcześniej podobnie postąpiło chociażby Sony.

Niezależnie od okoliczności, najważniejsza jest data. A tutaj obyło się bez zmian i dlatego też nie będziemy czekać szczególnie długo. Premiera Huawei P40 i Huawei P40 odbędzie się już 26 marca.

We're excited to bring you the next chapter of #VisionaryPhotography at our upcoming online launch – stay tuned and we’ll see you on March 26th! #HUAWEIP40 pic.twitter.com/vSsR3K7mCP