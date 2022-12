Do premiery “Avatar: Istota wody” pozostały niespełna 2 tygodnie. Jak się okazuje, sequel głośnego filmu jest zaledwie wstępem do dalekosiężnej wizji Jamesa Camerona. Jak zdradził, jego plany obejmują powstanie filmów “Avatar 6” i “Avatar 7”! Niewykluczony jest też serial.

Avatar 6 i Avatar 7 w planach Camerona

Jak wspominaliśmy, dalsze losy uniwersum “Avatara” zależą od powodzenia nadchodzącej premiery: “Avatar: Istota wody”. James Cameron zdradził, że prace nad trzecią odsłoną serii są zaawansowane do tego stopnia, że rezygnacja z niej byłaby po prostu nieopłacalna. O wycofaniu tytułu musiałaby zatem zadecydować druzgocąca klęska jego poprzednika, który wchodzi do kin już 16 grudnia. Los kolejnych części w znacznym stopniu zależy już od wyników box office.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie tytułem, nic jednak nie wskazuje na to, aby “Avatar 2” przeszedł bez echa na salach kinowych. Powoli rozwiewają się też wątpliwości co do jakości, jakiej możemy się po nim spodziewać. Pierwsza recenzja produkcji brzmi wyjątkowo entuzjastycznie:

Obejrzałem film zeszłej nocy. Skończyli go chyba w sobotę, kilka dni temu, a wczoraj go oglądałem. Ta historia powala pierwszą część na kolana. Mówię tak emocjonalnie, bo to, co zrobił James, dotyczy rodziny. Jest tu potężny przekaz

– zdradził odtwórca głównej roli, Sam Worthington.

Jeżeli słowa te znajdą potwierdzenie również po drugiej stronie ekranu, tytuł doczeka się kolejnych kontynuacji. Te zaś, jak się okazuje, sięgają tak dalekosiężnych planów, jak “Avatar 6”, “Avatar 7”, a nawet serial!

Avatar 6 i Avatar 7 bez Camerona. Co z serialem?

Choć Cameron ujawnił, że ma pierwsze pomysły na kształt filmów “Avatar 6” i “Avatar 7”, ich realizację powierzy jednak komuś innemu:

Miałbym wtedy 89 lat. Oczywiście nie będę w stanie robić filmów »Avatar«, które wymagają takiej ilości energii, w nieskończoność. Musiałbym kogoś przeszkolić, jak to zrobić. Nie obchodzi mnie to, jak błyskotliwym jesteś reżyserem – i tak nie wiesz, jak to zrobić.

Reżyser nie wyklucza również powstania serialu osadzonego w rzeczywistości Pandory. Nie obyło się jednak bez warunków:

Problemem są wykreowane komputerowo postaci, które są bardzo kosztowne i pracochłonne. Nie sprawdziłoby się to w telewizji. Wrócimy do tej kwestii za jakieś 10 lat, sprawdzając, jak rozwinęła się technologia. Może uda nam się dopasować do wymagań serialu telewizyjnego, ale w tej chwili jest to poza zakresem moich zainteresowań.

Jaki los wróżycie serii “Avatar”?

Źródło: The Hollywood Reporter, materiały prasowe