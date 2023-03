Najnowsze przecieki informują, że Snapdragon 8 Gen 4 będzie zdecydowanie wydajniejszy od swojego poprzednika. Ma to wynikać z zastosowania nowych, autorskich rdzeni producenta i kolejnych ulepszeń w procesie technologicznym.

Od jakiegoś czasu dość głośno mówi się o SoC firmy Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. Będzie to jednostka tworzona w procesie TSMC N4P i rdzeniami w konfiguracji 1+2+3+1 (kolejno „Gold+” Cortex X4 + „Titanium” Cortex A7xx + “Gold” Cortex A7xx + „Silver” Cortex A5xx). Jego prawdopodobne wyniki w teście jednowątkowym Geekbench 5 oscylowały w okolicy 1800 – 1900 punktów. Kolejny wyciek z Weibo i użytkownika Twittera @Tech_Reve potwierdza ten wynik i dodaje coś od siebie. Mówi się, że Snapdragon 8 Gen 3 w tym samym teście (tym razem wielordzeniowym) osiąga około 6500 punktów.

Jego następca, Snapdragon 8 Gen 4 (o nazwie kodowej SM8750), ma być pierwszym mobilnym SoC Qualcomm z nowymi rdzeniami Nuvia w konfiguracji 2+6 (odpowiednio 2x „Phoenix I plus” oraz 6x „Phoenix M”). Jego wynik w Geekbench 5 szacuje się na 2070 (jednordzeniowy) i 9100 (wielordzeniowy) punktów. Tak wysokie osiągi mogą wynikać z faktu, iż wspomniane przed chwilą rdzenie Nuvia będą projektowane od podstaw przez amerykańskiego giganta z San Diego, a całe SoC będzie produkowane w procesie TSMC N3E.

Snapdragon 8 Gen 2 - obecnie jeden z najszybszych mobilnych procesorów

Pamiętajcie wszyscy, że przedstawione tu wyniki należy traktować jako plotkę – Jeszcze nie doczekaliśmy się jednostki Snapdragon 8 Gen 3, więc powyższe wyniki w najlepszym wypadku mogą należeć do wczesnej próbki inżynieryjnej. Na gotowy produkt przyjdzie nam poczekać do 2024 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że Qualcomm bardzo mocno próbuje uzyskać status hegemona w branży jednostek SoC. A Wy jakiego producenta procesory uważacie za najlepsze? Zapraszamy do ankiety i wypowiedzi!

Źródło: Twitter