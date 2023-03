Smartfony z serii ASUS Zenfone zjednały sobie wierne grono fanów stroniących od wszechobecnych propozycji z bardzo dużymi ekranami. Najnowszy model tego producenta ma przynieść zmiany.

ASUS Zenfone 10 ma być większy od poprzedników

Osoby szukające kompaktowego telefonu nie mają łatwego zadania. Ekrany znacznie przekraczające 6 cali stały się jednym ze znaków rozpoznawczych współczesnych tego typu urządzeń. To właśnie dzięki serii ASUS Zenfone użytkownicy zyskiwali ciekawe propozycje, smartfony wydajnością dorównujące flagowym konstrukcjom konkurencji, a jednocześnie zauważalnie mniejsze.

Najnowsze informacje mogą zmienić u niektórych postrzeganie modelu ASUS Zenfone 10 jako jednego z najbardziej oczekiwanych smartfonów 2023 roku. Ma on zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala.

Dla przypomnienia dodajmy, że ASUS Zenfone 9, którego swojego czasu testowaliśmy, posiada 5,9-calowy ekran. Branżowi informatorzy nie przedstawiają powodów wpływających na takie plany producenta.

Poza tym nowy Zenfone raczej nie zaskoczy

Jednocześnie pojawiają się wzmianki o innych punktach specyfikacji. Chociażby o tym, że nadal będziemy mieli do czynienia z technologią AMOLED i częstotliwością odświeżania do 120Hz. W chwili premiery ASUS Zenfone 10 ma dołączyć do grona najwydajniejszych smartfonów z systemem Android, najprawdopodobniej będzie napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 współpracującym z maksymalnie 16 GB RAM.

Mimo większych gabarytów producent raczej nie odejdzie od aparatu fotograficznego z dwoma obiektywami, chociaż główny ma doczekać się znacznej korekty (200 Mpix zamiast 50 Mpix). Poza tym obudowa ma skrywać baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67W, co byłoby zauważalną korektą względem „dziewiątki”, a co z uwagi na większy wyświetlacz wydaje się krokiem nieuniknionym.

Data premiery smartfona ASUS Zenfone 10 pozostaje niewiadomą. Niektóre źródła sugerują, że trzeba będzie poczekać na nią do ostatniego kwartału tego roku.

Źródło: Pricebaba