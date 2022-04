Sniper Elite 5 jest już na ostatniej prostej. W nowym zwiastunie twórcy postanowili pochylić się nad kluczową kwestią, a więc uzbrojeniem naszego głównego bohatera.

Sniper Elite 5 – zobacz najnowszy zwiastun gry

Już w przyszłym miesiącu doczekamy się premiery gry Sniper Elite 5. Najnowsza odsłona serii studia Rebellion to spory krok naprzód pod względem oprawy wizualnej, ale też znaczne rozszerzenie możliwości modyfikacji uzbrojenia. Właśnie temu tematowi – i broni w ogóle – poświęcony został kolejny zwiastun tej produkcji. Materiał możesz obejrzeć poniżej.

Sniper Elite to seria, w której podstawą rozgrywki jest – cóż za zaskoczenie! – strzelanie z karabinu snajperskiego. Mimo to nasz bohater może też mieć w swoim arsenale inne rodzaje uzbrojenia: strzelby, karabiny maszynowe czy pistolety (jak również granaty i materiały wybuchowe). W piątej części modyfikowanie ich będzie istotnym elementem zabawy, co zresztą widać na tym nowym zwiastunie.

O nowym snajperze słów kilka…

Zostawmy już jednak tę kwestię, by podsumować, czego w ogóle można się spodziewać po grze Sniper Elite 5. W najnowszej odsłonie serii studio Rebellion zabierze nas do Francji z roku 1944, gdzie – jak zwykle – przyjdzie nam się zmierzyć z nazistami. Eliminować będziemy ich na wiele rożnych sposobów, poznając przy okazji historię.

Sniper Elite 5 zmierza na komputery oraz konsole tej i poprzedniej generacji: Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4. Premiera: 26 maja.

Źródło: Rebellion, Cenega