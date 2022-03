Najnowszy zwiastun Sniper Elite 5 pokazuje, że gracze otrzymają do dyspozycji mnóstwo różnego rodzaju narzędzi do eliminacji nazistów.

Sniper Elite 5 z obszernym zestawem uzbrojenia

Czego jak czego, ale rozlewu krwi w serii Sniper Elite nigdy nie brakowało. Twórcy już wcześniej chwalili się, że w najnowszej odsłonie wprowadzą ulepszoną kamerę śmierci (niektórzy określają efekty jej pracy mianem rentgenowskich ujęć). Wedle zapewnień będzie prezentowała bardziej realistyczne i makabryczne skutki, jakie cele strzały wyrządzą ofiarą. Nie zabrakło jej również na najnowszym zwiastunie, ale skupia się on na czymś innym.

Przedstawiciele studia Rebellion obiecują, iż oddadzą do dyspozycji graczy najszerszy ekwipunek w historii serii. Biorąc pod uwagę dostępne uzbrojenie oraz opcje modyfikacji, można będzie skorzystać z ponad 200 różnych opcji eliminowania wrogów. Nie wszystko zostanie jednak udostępnione od razu, a modyfikacje będą przekładać się na 4 różne cechy (statystyki) broni. Pozwoli to podążać ze zmianami w wybranym kierunku i dostosować wszystko do preferowanego stylu rozgrywki.

Sniper Elite 5 zwiastun

Kiedy premiera Sniper Elite 5?

Dokładną datę premiery Sniper Elite 5 poznaliśmy nie dalej jak kilka dni temu. Twórcy nakazali zainteresowanym zaznaczenie w kalendarzach kartki z 26 maja.

Gra zmierza na wszystkie wiodące platformy sprzętowe, pojawi się na PC (Epic Games Store, Steam i Windows Store) oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Źródło: IGN, Rebellion