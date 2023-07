Sezon wakacyjny trwa w najlepsze i SONY przygotowało sprzęt, który idealnie się wpisuje w takie właśnie klimaty - głośnik mobilny z prawdziwym dźwiękiem przestrzennym. Jest jednak jeden mały haczyk...

Sony prezentuje głośnik HT-AX7

Zacznijmy na szybko od tego, co można wyczytać z notatki prasowej - Sony HT-AX7 to system nagłośnienia stereo działający w pełni bezprzewodowo (włącznie z zasilaniem, za sprawą wbudowanych baterii) - innymi słowy głośnik bezprzewody. Składa się z podstawy wyposażonej w cztery przetworniki oraz dwóch odłączalnych satelit z dodatkowym przetwornikiem pełnozakresowym. Na ten moment więcej informacji technicznych nie zdradzono. System ma działać do 30 godzin na zasilaniu z baterii przy typowym użytkowaniu, a ładowanie odbywa się przez USB-C.

Niestety łączność odbywa się tylko za sprawą Bluetooth - komunikacja przewodowa przez USB nie jest możliwa, a sam zestaw nie posiada wbudowanego Wi-Fi. W tej kwestii zatem nieszczególnie się wyróżnia na tle innych głośników mobilnych. To, co natomiast go istotnie różnicuje względem konkurencji, to możliwość odłączenia wspomnianych satelit i rozstawienia ich w danym pomieszczeniu, tak aby uzyskać mniej "punktowe" brzmienie, kojarzone właśnie z takimi małymi zestawami. Satelity mają własne baterie, które ładują się po podłączeniu ich do jednostki centralnej (nie posiadają własnego złącza zasilania).

Głośnika można używać zarówno z telewizorem, jak i telefonem, czy nawet laptopem - ogólnie wszystkim, co pozwala przesyłać sygnał audio przez Bluetooth. Parowanie satelitek odbywa się automatycznie i w sposób niewidoczny dla użytkownika (ten łączy się tylko z bazą). Samemu urządzeniu nie można też odmówić nowoczesnego, ale jednocześnie bardzo stonowanego stylu i (znając Sony) jakości wykonania. Producent chwali się również dbałością o środowisko - opakowanie urządzenia nie posiada ani grama plastiku, a sam sprzęt (tam, gdzie to możliwe) stosuje materiały z recyklingu.

Dźwięk przestrzenny wszędzie tam gdzie, go potrzebujesz

Największą przewagą, jaką oferuje zestaw Sony HT-AX7, jest oczywiście obecność technologii Sony 360 Spatial Sound Mapping - tej samej, którą możecie kojarzyć ze znacznie droższego rozwiązania na pograniczu soundbarów i prawdziwego kina domowego, którym jest Sony HT-A9. Pozwala ono przyjęty przez Bluetooth sygnał stereo przerobić na dźwięk przestrzenny, z uwzględnieniem tego, gdzie dokładnie zostały rozstawione satelitki względem jednostki centralnej. Możemy zatem cieszyć się znacznie bardziej kinowym brzmieniem, nawet na wycieczce pod namiot albo w pokoju hotelowym, oglądając najnowszy odcinek ulubionego serialu na tablecie lub telefonie sparowanym z Sony HT-AX7.

Tutaj jednak pojawia się jedno "ale" - Sony HT-AX7 nie obsługuje sygnału kodowanego w faktycznych systemach dźwięku przestrzennego, takich jak Dolby Atmos lub DTS:X. Dla urządzenia, które z nim sparujemy, zgłasza się jako głośnik stereo i taki też sygnał dostanie. Czy za sprawą Sony 360 Spatial Sound Mapping otrzymamy równie dobre pozycjonowanie dźwięku? Nie wiemy, choć się domyślamy... A w praktyce trzeba by to faktycznie sprawdzić. Kiedy będziemy mieć taką okazję? Najwcześniej w sierpniu 2023 roku - wtedy głośnik Sony HT-AX7 ma wejść do sprzedaży.

Źródło: Sony